Mariano Rajoy se implicó personalmente en el intento de Moncloa de mejorar su imagen en los medios de comunicación internacionales. En una extensa entrevista en el alemán Handelsblatt, el presidente rechazó situarse en el escenario de un nuevo Gobierno catalán incumpliendo la legalidad. "No nos pongamos en el peor de los casos", reclamó, sin aclarar si activaría de nuevo el 155. De hecho, se mostró optimista: "Estoy seguro de que los separatistas perderán apoyo".

El argumento del jefe del Ejecutivo para augurar un retroceso en votos de las formaciones independentistas el 21-D es que, a su juicio, los catalanes empiezan a darse cuenta de sus mentiras. "La gente ha visto que los separatistas no pueden cumplir sus promesas. Ellos prometieron que Europa les sostendría, pero ningún país ha hecho tal cosa. Pronosticaron que una separación no tendría consecuencias económicas, pero ya más de 2.000 empresas han abandonado Cataluña", razonó.

"Estoy convencido de que los catalanes sacarán sus conclusiones a la hora de las elecciones", remató Rajoy. Y de ahí que, a sus ojos, los sondeos sean hoy más que nunca papel mojado. "Las encuestas en tiempos turbulentos no son especialmente fiables. Unos meses antes de las elecciones en Alemania, la CDU y el SPD estaban parejos y todos sabemos que las elecciones acabaron de otro modo", puso como ejemplo.

Durante buena parte de la entrevista, Rajoy reivindicó su actuación y rechazó las críticas de falta de política, toda vez Carles Puigdemont únicamente quería la celebración del referéndum ilegal. "No nos quedó más remedio que aplicar el artículo 155. Muchos me acusan de no haber buscado una solución política. Pero llevo ya mucho tiempo en la política y puede usted creerme: no había otra alternativa", según el presidente.

De cara al futuro, Rajoy no rechazó una reforma de la Constitución, pero se mostró mucho más cauto que Alfonso Dastis la semana pasada en la BBC. "Doy la bienvenida a todos los pasos que ayuden a resolver el problema, en tanto en cuanto no pongan en peligro la unidad de España", fue lo más que dijo. "Primero tenemos que hablar de lo que queremos reformar", insistió. Y admitió: "La crisis en Cataluña es el mayor problema que he vivido en todos mis años como presidente del Gobierno".

Casado minimiza el ascenso de Cs

Este lunes, Rajoy reunió como es habitual al Comité de Dirección del PP, centrado sobre los mensajes de precampaña en Cataluña. Pablo Casado, en línea con lo dicho por el presidente en el rotativo alemán, aseguró que los ciudadanos tendrán que elegir el 21-D entre "la deriva suicida" de los independentistas y la opción constitucionalista. "La inmensa mayoría de los catalanes avala las elecciones", sostuvo el vicesecretario de comunicación, para a renglón seguido pedir al PSC que aparte las tentaciones de un tripartito con ERC y Podemos.

A Casado le preguntaron por el ascenso de Ciudadanos en los sondeos. "Nos da igual quien capitalice" la reacción del Estado en Cataluña, afirmó, aunque añadió que "es muy pronto" sacar conclusiones. "Más allá de las encuestas, nosotros percibimos mucho apoyo en la calle. La gente está de acuerdo con el Gobierno", remató. "Estamos muy orgullosos de lo que ha hecho Rajoy".