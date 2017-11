Isabel Bonig no ha podido ser más clara sobre lo que supone la apuesta catalanista por hacerse con la Comunidad Valenciana: "Llevamos exactamente el mismo camino que Cataluña si nadie lo remedia", ha asegurado, aunque se ha mostrado convencida de que "los valencianos lo remediarán votando.

La popular ha explicado que, desde el primer momento, ella ha estado convencida de que "el caballo de batalla de esta legislatura iba estar en la educación", una competencia que está en manos de los nacionalistas de Compromís. Según Bonig "ya hay problemas" de adoctrinamiento en las aulas valencianas, algo que ella misma ya ha "hablado con el Ministerio de Educación" que, en su opinión, "es consciente de que hay un problema educativo en Valencia".

Bonig ha explicado que su "compromiso es acompañar a la gente en la calle" en las manifestaciones que sean necesarias, pero "después donde se tiene que parar a estos gobiernos que quieren imponer y no dialogar es en los tribunales", ha dicho, y "quien ha llevado a los tribunales el decreto del chantaje lingüístico es el PP".

Bonig ha asegurado que "cuando el PP gobierne en 2019 volverá la doble línea, castellano y valenciano, y que sean los padres, no los consejos escolares, los que elijan libremente la lengua vehicular de sus hijos". Ha remarcado el hecho de que la elección la hagan los padres de cada niño ya que "los consejos escolares representan al 13% de los padres y ya sabemos quién los controla, la izquierda".

Ante las críticas de los tertulianos que le han recordado que el sistema educativo valenciano es del PP ha dicho que "asumimos que hemos estado 20 años de mayorías absolutas y el modelo educativo lo hemos construido nosotros". Sin embargo, ha querido enfatizar que "ya en nuestra última etapa detectamos anomalías y empezamos a corregirlo" y por ello "aprobamos en 2012 un decreto para introducir el inglés o la exención en las zonas castellanoparlantes", elementos que ha eliminado el nuevo gobierno.

La presidenta del PP valenciano ha pedido "abordar este tema sin complejos" y ha explicado que "estamos elaborando un proyecto porque el PP quiere cambiar la Educación, que vuelvan las dos líneas". Ha subrayado que "la lengua es una herramienta de unión, no de enfrentamiento". Además ha prometido que "en 1 de cada 5 colegios públicos el 80% de las asignaturas sean en inglés, como se hizo en Madrid, además de implantar el bachillerato de la excelencia".

La idea es "no crear ciudadanos de primera y segunda" ya que "la izquierda lleva a sus hijos a colegios privados donde sí aprenden inglés". Ha sido clara sobre el adoctrinamiento: "Sí hay". De hecho, ha recordado cómo lo había incluso cuando gobernaba el PP, "la diferencia es que nosotros actuábamos cuando la detectábamos". Por el contrario, el gobierno de Puig y Oltra "ha eliminado la inspección" para detectar esos casos. El adoctrinamiento, en la línea de la causa separatista catalana es intencionado, como escribió en un tuit, que luego borró, el consejero de Educación, Vicent Marza: "Sin Valencia no hay independencia, sin desobediencia no hay independencia".

La nueva televisión pública valenciana

Isabel Bonig se ha pronunciado en esRadio sobre la sorprendente noticia de que Roures ha perdonado al gobierno valenciano 27 millones de euros. "Desde el PP decimos lo mismo que la abogacía de la Generalidad, es sospechoso y llamativo" ya que ha recordado que "desde el año 2010 hay un pleito entre la Generalidad y Roures por los derechos de fútbol y Fórmula 1". Por eso le parece llamativo que "de repente hay un cambio de Gobierno y de la noche a la mañana cambia y dice que se condonan esos 27 millones de euros. Es sospechoso perdonar una cantidad tan grande de dinero".

Este hecho se produce a escasos meses de la apertura de una nueva televisión pública regional en Valencia después de que el PP cerrara Canal 9 por sus elevadísimos costes. Por ello, Bonig ha dicho que "hemos pedido la comparecencia urgente del presidente de la Generalidad, Ximo Puig, para que explique a qué obedece ese cambio de postura y si hay algo más". Ese "algo más" es concretamente posibles "adjudicaciones a alguna de las productoras de Roures" de la nueva TV pública. Bonig ha subrayado que "vamos a pedir todos los expedientes" para poder actuar.

Y le ha mandado un mensaje a Mónica Oltra, "que ha hecho de su lucha contra la corrupción del PP, que hemos asumido y corregido errores, su batalla política". Le ha dicho que "alguien que hace de la lucha contra la corrupción el eje central de su política tiene que dar ejemplo".

Sobre la nueva TV ha asegurado que "acabará con los mismos errores que la TV del PP, un monstruo de personal y un agujero sin fondo". De hecho, ha recordado que "el gobierno valenciano está pidiendo más financiación porque no puede sostener Educación (con 15.000 estudiantes en barracones), Sanidad y Servicios Sociales, pero sí tiene dinero para una TV".

Bonig ha coincidido con Alejandro Vara en que el objetivo de la nueva TV pública valenciana es "como en Cataluña, que el PP no vuelva a gobernar".