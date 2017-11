Junqueras pasa el relevo a Marta Rovira y le atribuye el 1-O

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dirigido una carta a los afiliados de ERC en la que unge a Marta Rovira como futura presidenta de la república catalana, le atribuye el liderazgo en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y presume de haber colocado Cataluña en el mapa de Europa y el mundo.

La carta arranca con un jactancioso balance: "Hemos recorrido un camino impresionante, hemos dado pasos de gigante y hemos puesto Cataluña en el mapa de Europa y del mundo. También es cierto que sólo eso no es suficiente y que no hemos culminado el trabajo. Pero el primer paso para ser reconocidos es que se conozca nuestra realidad. En esta cuestión hemos conseguido un éxito espectacular. También en la de la autoafirmación y, además, en la visibilización de un Estado postfranquista dominado por las elites de siempre".

Junqueras también presume de un expediente limpio en materia de corrupción y apunta una de las razones que han imposibilitado una candidatura conjunta con el PDeCAT de Mas y Puigdemont: "La corrupción en Cataluña también ha hecho daño en las filas del soberanismo -por mucho que haya sido maximizada y explotada sin rubor por el Estado- y ha neutralizado un fundamento muy importante ante este Estado, que ha rebatido su corrupción estructural apelando a la corrupción en Cataluña, por poca que fuese".

En cuanto a las disposiciones electorales, Junqueras entrega la organización a Marta Rovira, a quien elogia en términos ditirámbicos: "Tantas veces dijeron que no habría urnas ni papeletas... Y que no votaríamos. Pues votamos. Pocas personas como Marta Rovira, nuestra secretaria general, remaron tanto y desbrozaron tanto el camino. Confiemos siempre en ella (...) Sin ella no habría sido posible. ERC no me preocupa porque está en buenas manos. Va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que nunca se rinde, con una determinación y un convencimiento inigualables, prudente y audaz a la vez, tozuda y obstinada, pero también dialogante y pactista. Todos a su lado, no la dejemos nunca sola. República tiene nombre de mujer".

Consagrada la dirigente separatista, Junqueras responde a quienes critican la improvisación de los golpistas: "Se han cometido errores. Ingenuos. No creímos que el Estado se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la Unión Europea permitiría tantos golpes a la ciudadanía y las instituciones catalanas".

Elecciones por orden de la UE

Tras la crítica a las autoridades europeas, apunta que no ha sido el Gobierno quien ha convocado las elecciones sino la UE: "Ciertamente la Unión Europea obligó al Gobierno español a convocar elecciones cuando el acuerdo entre el PSOE y el PP era la suspensión total del autogobierno y la ocupación por decreto de todo, pretendiendo tutelar completamente la caja de la Generalidad, todos nuestros recursos, los Mossos, la Educación, además de los medios de comunicación". Es decir, que en la versión de Junqueras el PSOE no impuso que enseñanza y medios quedaran al margen del 155.

Cancelada cualquier colaboración futura con el PSC, el líder preso de ERC apunta a los comunes de Ada Colau como posibles socios: "Necesitamos tejer complicidades con aquellos que, desafortunadamente, equiparan República y 155. Por dolorosa e incomprensible que a veces nos resulte su actitud. Debemos tener la mano siempre tendida".

Para acabar, insta a la participación electoral y lanza un guiño al electorado que pueda ser proclive a "Junts per Catalunya", la denominada lista del "president": "Hay que ganar las elecciones. Y hay que decir alto y claro que en estas elecciones nuestro candidato también es el presidente legítimo, Carles Puigdemont, y el conjunto del gobierno, tanto los que están en Bruselas como los que están en prisión".