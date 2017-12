Génova no asume el hundimiento del PP en Cataluña y sigue responsabilizando a Rivera

Que Mariano Rajoy protagonizara la campaña del PP en Cataluña no ha tenido nada que ver con el batacazo electoral que registraron los populares en Cataluña. Al menos, esto es lo que se desprende de las declaraciones que ha realizado este martes en la cadena SER el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo.

Según ha dicho, Rajoy no ha sido el responsable de los pésimos resultados del PP el pasado 21 de diciembre porque Rajoy "no se estaba examinando". En cambio, no ha dudado en señalar a Albert Rivera como uno de los principales responsables de ese batacazo electoral. Según Maíllo, el líder de Ciudadanos realizó declaraciones en plena campaña afirmando que votar al PSC y PP era tirar el voto a la basura. Decía indignado Maíllo en la SER que Rivera "habló de voto basura a PSC y Partido Popular de forma bastante irresponsable".

Unas declaraciones que contrastan con las que ha hecho en Es la Mañana de Federico, Alberto Fernández, el diputado popular del PP que ha terminado entrando en el Parlamento catalán tras el recuento del voto extranjero. Fernández insistía en que la culpa de los resultados es del PP y reconocía que esperaban bajar, pero no tanto.

Pero en la SER, Maíllo no se ha quedado ahí y ha emplazado a la candidata de Ciudadanos a la Generalidad, Inés Arrimadas, a que intente formar gobierno en Cataluña. Maillo ha dicho que a su formación le "gustaría" que Arrimadas "hiciera su trabajo" e "intentara formar gobierno" en Cataluña, después de haber sido la fuerza más votada con 36 escaños. A su entender, no hay que "poner en bandeja a los independentistas la posibilidad de formar gobierno".

El responsable de Organización del PP ha afirmado que su partido ha cosechado "un mal" resultado en esos comicios y ha añadido que ahora tienen que hacer una "reflexión profunda de lápiz fino, viendo realmente lo que ha sucedido", si bien ha apuntado a que se ha producido una concentración del voto útil en Ciudadanos.

Además, Maillo ha subrayado que las cosas "son diferentes" en función de si las elecciones son autonómicas o generales, ya que, según ha recordado, el PP sacó mejores resultados que Ciudadanos en las generales de hace un año e incluso "ganó a la antigua Convergencia" en Barcelona. "Hay que diferenciar autonómicas de generales, y ni Rajoy ni el Gobierno se estaban examinando, y eso es muy importante", ha enfatizado.