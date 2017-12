Maillo cree que Arrimadas puede gobernar por los diputados en prisión y en Bruselas

Muy molesto con la actitud de Ciudadanos y sin moverse un milímetro de su posición crítica con los ganadores de las elecciones en Cataluña, Fernando Martínez Maillo ha vuelto a defender la estrategia de Rajoy en enero de 2016 cuando declinó la propuesta del Rey para presentar su candidatura a la investidura y, al mismo tiempo, reprocha a Inés Arrimadas que no esté intentando formar gobierno en Cataluña.

Pese a que lo que hizo Rajoy hace dos años fue no intentar la investidura sino que cedió el testigo a Pedro Sánchez y Ciudadanos, ahora Maillo le pone como ejemplo porque, señala, "lo que hizo fue ejercer el liderazgo de las elecciones. Hizo una ronda de contactos y cuando no pudo ser, declinó la propuesta del Rey. Es que aquí no se ha hecho nada".

Pese a que el resultado de las elecciones del 21-D no invita a pensar en la posibilidad de que Arrimadas termine convirtiéndose en presidenta de la Generalidad, Maillo ha defendido con vehemencia lo contrario: "Es que yo creo que sí dan los números", ha insistido en varias ocasiones. Según ha explicado "hay alguna posibilidad" porque "hay ocho votos" que no pueden sumar en la bancada separatista (los tres en prisión y los cinco fugados en Bruselas).

Según Maillo, "hay que ver la situación que vive en Cataluña. Hay un señor que fue el candidato y que está en Bruselas. Hay cuatro personas que están en prisión. Los independentistas no se van de vacaciones. Están preparando una investidura".

Ante esto, "¿los constitucionalistas nos tenemos que quedar callados?", Se pregunta Maillo. "Creo que hay que dar muchos pasos hacia adelante. Ya veremos si tenemos que dar. Quedarse en la fiesta de la victoria el día 21, puede sumar una nueva frustración." Finalmente ha brindado su apoyo a Ciudadanos: "Nos van a tener detrás", ha concluido.

Maíllo y la autocrítica

Respecto a la asunción de responsabilidades por los pésimos resultados obtenidos en Cataluña, Maillo se queda con la reflexión de que "la primera autocrítica es reconocer que los resultados son malos. Y eso ya lo hemos hecho". Para hacer un análisis más pormenorizado, esperará a que pasen las vacaciones navideñas, según ha dicho. En cualquier caso, ha presumido de que el PP ha sido la fuerza que más se ha enfrentado con el separatismo porque, entre otras cosas, "recurrimos el Estatuto de Autonomía ante el Constitucional y eso nos llevó a ser demonizados por el independentismo".

Cree que "no hemos conseguido transmitir la importancia del voto al PP para frenar al independentismo. Y ahí tenemos un problema, un problema que afecta a las elecciones autonómicas, no a las generales, donde tenemos un buen resultado".

Señalan a Arrimadas

Finalmente, ha vuelta a insistir en "pedir a Arrimadas que se mueva porque ganó las elecciones. Ciudadanos aglutinó el voto constitucionalista, sobre todo el voto del PP" y por eso "tiene que asumir el liderazgo, no sólo dejar que los independentistas intenten formar gobierno".