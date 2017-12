El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, permanece fuera de España y de la realidad. Se niega a aceptar que fue cesado por el artículo 155 de la Constitución, a pesar de lo cual participó en las elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy, y ahora se niega a contemplar la posibilidad de que no pueda ser investido si no regresa. De ahí que haya anunciado que no dejará a los catalanes ayunos del tradicional mensaje de fin de año del presidente autonómico.

Carles Puigdemont, fugado desde noviembre en Bélgica, pronunciará un solemne discurso en calidad de "presidente de la Generalidad" que será retransmitido a través de las redes sociales. De momento, no está previsto que TV3 emita en directo la intervención del dirigente separatista, si bien ofrecerá la cobertura más completa, tal como viene haciendo respecto a las actividades del fugitivo.

La cuenta en Twitter del ficticio gobierno "legítimo" que dice representar Puigdemont en compañía de dos exconsejeros de ERC y otros del PDeCAT informa de que el magno evento tendrá lugar el sábado por la tarde, pero no concreta la hora.

Cumpleaños belga

Puigdemont, que este viernes cumple 55 años, trata de mantener la superioridad en el escalafón separatista a pesar de que es harto improbable que pueda ser investido presidente en formato telemático.

ERC exige que corra tal escalafón a favor del "vicepresidente legítimo", Oriol Junqueras, que el próximo día 4 comparecerá de nuevo ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los republicanos consideran que si Junqueras es excarcelado y Puigdemont se niega a regresar, el cargo debe recaer en su líder.