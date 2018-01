Polémica por el mensaje de Fernández Vara: "A las mujeres las matamos los hombres"

"A las mujeres las matamos los hombres por haber nacido mujeres"; no es –aunque podría parecerlo- una autoinculpación de asesinato sino parte del discurso navideño del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras el que se ha generado bastante polémica.

El socialista abordaba la violencia de género y tras afirmar que a las mujeres "las matamos los hombres por ser mujeres" y ha pedido –"está en nuestras manos"- que se acaben los crímenes de la mal llamada violencia de género, para lo que son necesarios "las leyes, los presupuestos y los policías" pero para lo que ha reclamado "que seamos capaces de cambiar nuestra mentalidad, que abandonemos los chistes y los comentarios obscenos que se realizan, que son los mismos que hace 30 o 40 años".

Y es que según Fernández Vara estos "comentarios obscenos" ponen "de manifiesto que habrán podido cambiar las leyes pero no han cambiado las mentalidades".

El discurso ha generado, como es lógico, respuestas contundente y no pocas críticas, como la de un representante del PP extremeño que le ha contestado por Twitter "Sr. Presidente de la Junta, sinceramente, a mí no me meta en el mismo saco! La gran mayoría de los hombres en los que me incluyo, admiramos, respetamos y valoramos a nuestras mujeres, madre, hijas...".

Algunas críticas han sido incluso más duras: "Usted hablara en su caso, los hombres de mi entorno y familia son personas equilibradas y educadas en el respeto y la justicia. Así que póngase en manos médicas y judiciales que es usted un psicópata o algo peor", le ha espetado otra usuaria de Twitter.