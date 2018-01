El PSC no aceptará una investidura telemática de Puigdemont

Los socialistas catalanes han ofrecido este jueves su primera rueda de prensa en el Parlamento Catalán tras las pasadas elecciones del 21 de diciembre. La encargada en ofrecer las conclusiones tras la reunión mantenida entre el PSC y Junts Per Avançar ha sido la número dos, Eva Granados, quien ha hablado de nuevos objetivos con la mirada puesta en el Pleno de Constitución del Parlamento de Cataluña el próximo miércoles 17 de enero.

La portavoz ha asegurado que, tras la primera reunión del grupo, han hecho un primer análisis de la situación política catalana, junto a una valoración de los resultados de las elecciones. "La responsabilidad que tenemos es mas o menos igual que la que teníamos en la legislatura pasada" ha declarado, y vuelve a proponer a David Pérez como candidato socialista para formar la mesa del Parlamento catalán.

Granados ha lanzado un primer mensaje a los partidos independentistas que obtuvieron mayoría en las elecciones y les ha pedido que "dejen de preocuparse por sus circunstancias personales y presenten un proyecto para Cataluña".

"Nos preocupa más la huida de empresas que la de los políticos que han decidido huir del país", aseguraba Granados desde el Parlamento catalán, y espera que "en las próximas horas, o días, aquellos que dicen que tienen mayoría para presidir las instituciones nos digan cómo lo piensan hacer y qué es lo que quieren hacer cuando lleguen a las instituciones".

Miquel Iceta no ha estado presente en esta rueda de prensa pero su número dos se ha encargado de emitir los tres objetivos que el líder del partido ha planteado para esta nueva legislatura. En primer lugar, confían en un nuevo contexto político que respete la ley y la Constitución para poder encontrar acuerdos. También han puesto como prioridad la imposibilidad de que haya políticos que no puedan ejercer sus cargos con total libertad, y por ultimo, desean alcanzar un Parlamento estable y capaz de abrir una nueva negociación con el Estado español.

Granados: "No se permite hacer una 'teleinvestidura'"

"Nos gustaría dejar de hablar de las circunstancias que no se pueden producir y que alterarían los derechos de los diputados y pasemos a hablar de las propuestas para las instituciones catalanes", explicaba la número dos de los socialistas catalanes, quien además ha pedido que abandonen la idea de la investidura telemática.

"No se permite hacer una 'teleinvestidura', el criterio general es que tienes que estar presente y no hay otra posibilidad", aseguraba Granados quien ha reconocido que su grupo político ha consultado esta posibilidad con un grupo de juristas que han asegurado que esta opción no es viable porque "solamente se puede hacer lo que está regularizado".

En este sentido, ha reiterado que la situación ahora (a una semana del primer Pleno del Parlamento catalán) necesita realidades para empezar a hablar y escuchar cuáles son las propuestas de los diferentes grupos políticos con el fin de mejorar la situación política en Cataluña.