El PP, en estado de alarma, pide a Rajoy medidas urgentes para frenar a Cs

El PP, en estado de alarma, espera ya el plan de Mariano Rajoy para frenar el meteórico ascenso de Ciudadanos. El lunes, el presidente reunirá a la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos de la formación al que acuden más de medio millar de cargos. La última encuesta de El País, que da al partido naranja como ganador en caso de elecciones generales, provocó el pánico en las filas populares. "Aunque pueda estar inflada, la tendencia está ahí y hay que tomar medidas lo antes posible", en palabras de un barón autonómico.

El entorno del presidente trató de mantener la calma. Fuentes de la dirección nacional destacaron el efecto Cataluña, tan beneficioso para Ciudadanos, y recordaron que, en ocasiones anteriores, al PP siempre le fue mal en los sondeos pero después acabó ganando elecciones. Además, precisaron que Rajoy no tiene ninguna intención de adelantar las generales. "No me planteo otro escenario que agotar la legislatura", según sus propias palabras.

Dicho esto, en Génova dijeron ser conscientes de que hay que recuperar de una vez por todas la iniciativa política después de una semana muy complicada en la que la contestada gestión del temporal de nieve y los dardos de Rodrigo Rato contra el Ejecutivo han noqueado al partido. Y, en este sentido, Rajoy podría anunciar este lunes la celebración de una convención nacional para tomar impulso además de que se vayan a celebrar otros actos de partido. Fernando Martínez-Maillo ya evidenció que, a partir de ahora, no dejarán pasar ni una a los de Albert Rivera.

Los populares, mientras tanto, aguardan impacientes. Hasta la fecha, uno de los argumentos de los portavoces del PP cuando les preguntaban por las encuestas es que no había ni una sola de las publicadas que no diera a Rajoy como ganador. Pero esto cambió este viernes con el sondeo del El País. "Hay que tenerlo en cuenta. Habrá que estudiar el contenido pero hay una tendencia y tenemos que ver cómo contrarrestarlo", admitió un miembro de la propia dirección nacional.

Si Rajoy resiste sin adelantar las generales, las primeras elecciones a las vista serán las autonómicas y locales en 2019. Y los barones consultados por este diario, aunque admiten que sus estructuras son mucho más fuertes que las de Ciudadanos, se muestran muy preocupados y piden medidas urgentes como empezar ya a designar los candidatos. Y de peso. "Visto el escenario, no podemos andarnos con tonterías", según un líder regional. Para Madrid, las fuentes consultadas sitúan a Soraya Sáenz de Santamaría o a Pablo Casado, como ya publicó este diario. Para Valencia, cargos del PP en la región instan a Rajoy a que convenza a Esteban González Pons, hoy al frente de la delegación popular en Bruselas.

Más autocrítica, mejor comunicación y recuperar las tradicionales banderas del PP son algunas de las reclamaciones más escuchadas, en privado, por cargos populares. Si bien, también se empieza a lanzar un aviso directo a Rajoy. "Hasta la fecha, Moncloa y Génova no se han casado de repetir que Mariano es nuestro nuestra mayor baza electoral, pero, a día de hoy, las encuestas empiezan a ponerlo en duda", según un veterano parlamentario. Además, se repiten una vez más las críticas contra Pedro Arriola, sociólogo que sigue teniendo una gran influencia en el jefe del Ejecutivo.

Al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo restó importancia al resultado de la encuesta de El País. "Son una foto fija de un momento determinado", sostuvo. "Las cosas cambian en la vida", añadió, no sin confiar en que la acción del gobierno, que definió como "lenta pero inexorable", sea valorada en su "globalidad" al final de la legislatura.

Lo más llamativo, en todo caso, es que utilizó la pregunta de la periodista para cargar contra el partido naranja, al que denominó "Cs" recordando a cuando Carlos Floriano, para no decir Ciudadanos, hablaba de "Ciutadans". En concreto, Méndez de Vigo barruntó sobre qué pensarán sus votantes cuando "han abandonado cualquier voluntad de gobernar en Cataluña". "Han arrojado la toalla", denunció, al tiempo que también criticó que Inés Arrimadas no ayude al PP a tener grupo propio en el Parlamento autonómico. Argumentos utilizados durante toda la semana por los portavoces del PP.