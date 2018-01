Vox, acusación popular, denuncia que "el juez Llarena recibe presiones directas del Gobierno"

Javier Ortega es el abogado que está ejerciendo la acusación particular en nombre de Vox en el proceso que se desarrolla en el Tribunal Supremo contra el golpismo en Cataluña, un proceso que, de hecho, se inició con una denuncia del propio partido en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, tal y como el propio abogado ha recordado.

Ortega ha asegurado que los acusados que prestaron declaración este jueves, el exconsejero Forn y los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, "están a la desesperada para ver cómo salen de prisión y dirán lo que sea", pero que esos testimonios "no son creíbles" y, sobre todo, "no se compadecen con las pruebas, que son pruebas incriminatorias gravísimas".

El abogado ha asegurado que "fue a preguntas de nuestra acusación popular" cuando se le inquirió por el operativo para el 1 de octubre "y ahí empezó a largar balones fuera y a decir que no entraba en cuestiones operativas, que eso se lo dejaba a Trapero".

Ortega ha asegurado que "hemos tenido la suerte de tener al gran fiscal Maza", tristemente fallecido, y que "su posición ha sido determinante" y que "ha habido una coincidencia total" en la línea que debería seguirse, ya que "sin ese apoyo de la Fiscalía estaríamos en una posición muy difícil".

También ha asegurado tener "muy buena opinión del juez Llarena", del que ha dicho que "conoce muy bien la instrucción" y "tiene en la cabeza los más de 8.000 folios de la causa".

Presiones del Gobierno

Javier Ortega ha criticado al Gobierno "por no dar la cara frente a un golpe de Estado institucional hecho desde la Generalidad". Una cara que sí han dado "hasta ahora el Poder Judicial, el pueblo español, saliendo a manifestarse y poniendo la bandera española en el balcón, y el Rey con el que todos nos sentimos identificados".

Además ha reprochado al Gobierno de Rajoy "haber aplicado tarde y mal el 155, sin controlar las instituciones catalanas y metiéndose en unas absurdas elecciones que no tenían sentido". Y lo que es más importante, "sin controlar los medios de comunicación en Cataluña que están haciendo un daño terrorífico de odio, ni la Educación, donde se sigue adoctrinando a los niños y no está garantizado poder estudiar en castellano".

El abogado de Vox ha dicho que no le preocupa de ninguna manera la actuación del juez Llarena ni de la Fiscalía teniendo en cuenta "sus sólidas resoluciones" y las preguntas por ejemplo de Ministerio Público este jueves a los Jordis y Forn "buscando las contradicciones en el teatro que nos estaban montando estos pacifistas" .

Sin embargo, ha subrayado que "lo que nos preocupa" es "la parte de la negociación con los indultos". Según Ortega, "nos consta que han intentado presionar a la Fiscalía y no lo han conseguido, así que intentarán la vía del indulto". Además ha añadido que "fuentes directas nos han dicho que el juez instructor, como en su día el señor Maza, recibe presiones directas importantes del Gobierno".

Financiación del golpe

Ortega ha explicado que la documentación que la Policía Nacional evitó que los Mossos destruyeran "todavía no nos ha llegado completa" pero "es muy importante porque trata sobre la financiación y de cómo se habían desviado fondos públicos". De esta forma, ha destacado que "además de los delitos de rebelión y sedición hay delitos de malversación de caudales públicos" que pueden tener penas de hasta 12 años. El desvío de dinero público para el procés se estima que "es de unos 400 millones de euros". Como muestra ha nombrado Ortega el dinero para "fianzas, viajes a Bélgica…"

También son importantes para la investigación el documento llamado EnfoCATs, la hoja de ruta del procés, y la agenda privada de Jové, mano derecha de Junqueras. Papeles que demostrarían, según Ortega, "que ANC y Òmnium Cultural forman parte del entramado golpista por mucho que ahora se presenten como pacifistas". Por ello "les recordamos todos los tuits en los que animaban a impedir una actuación judicial". Actuación que "ellos sabían que era fundamental porque sabían que en la Consejería de Economía era donde estaba toda la documentación que demuestra la financiación: contratos, urnas…".

Ortega ha explicado que también están investigando las cuentas de ANC y Òmnium porque "no es creíble todo el dinero que dicen que han conseguido vendiendo pins y camisetas y el famoso fondo de la solidaridad, del que salen las fianzas, por ejemplo, que parece que es un fondo ilimitado". A sus preguntas de si es dinero público, ha dicho, "los dos lo niegan, sabemos que no se lo dieron directamente pero encontraremos la forma en que lo hicieron".

La muestra de que "tocamos materia sensible" es que "cada vez que preguntamos por el tema económico se ponen muy nerviosos". Ortega ha acusado a ANC y Òmnium de ser "organizaciones muy peligrosas que están creadas para ser el golpismo en la calle" ya que "esas grandes manifestaciones que dicen ellos que se forman de manera espontánea sabemos que hay detrás televisiones, fondos económicos..."

El abogado de Vox ha explicado que van a presentar dos iniciativas legislativas populares. Una encaminada "a evitar que haya indultos para delitos graves como rebelión, sedición, terrorismo...", y la otra "para modificar la ley de partidos para que no pueda haber en España partidos secesionistas". Ante los críticos de esta segunda propuesta ha respondido que "la legislación alemana deja claro que cualquier partido que atente a la unidad federal será un partido ilegal, o la portuguesa, que habla de partidos que no defiendan el interés general". Sin embargo, en España "no sólo soportamos estos partidos, sino que los financiamos".