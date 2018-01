Puigdemont no se rinde: la república catalana resiste en internet

Carles Puigdemont no se da por vencido. No se atiene a los consejos de Mas para que no ponga en riesgo la mayoría separatista con una repetición de las elecciones ni le afectan las reticencias de ERC respeto a una investidura telemática o por persona interpuesta. Tampoco le conmueve la oleada de retiradas y pasos a un lado o las deposiciones de Junqueras, Forn y los Jordis ante el juez del Supremo.

Este viernes congrega en Bruselas a los diputados de su candidatura, Junts per Catalunya, para informarles, en teoría, de sus planes. Los ha recibido con la sorpresa de una rudimentaria réplica de la web de la Generalidad bajo la advocación del "Govern de la República". A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha anunciado la página governrepublica.org, huella digital del autodenominado "gobierno legítimo" de la Generalidad y de la azarosa república.

En el esquema de Puigdemont, la república proclamada en el "Parlament" el pasado 27 de octubre está plenamente vigente, a pesar de las renuncias expresas de los exconsejeros excarcelados Romeva, Rull, Turull, Bassas, Borràs y Mundó, de los que permanecen en prisión, Junqueras, Forn más los Jordis Sànchez y Cuixart. La plana mayor del golpe contra la democracia en España dice acatar el 155 y muestra sus preferencias por formar un gobierno posible, sin más experimentos.

"Ente de información oficial"

La república catalana existe, al menos en internet. Puigdemont encarna un gobierno parco, con los cuatro exconsejeros que se fugaron con él, pero activo.

En la nueva web, Puigdemont informa: "Dada la situación de indefensión jurídica e institucional del Gobierno legítimo de Cataluña ante la agresividad política y judicial del Estado español, la Asociación de Juristas 'Drets' (derechos) dará cobertura legal a la Oficina del Gobierno legítimo de Cataluña, el ente de información oficial del presidente, vicepresidente y de los consejeros del Gobierno surgido democráticamente de las urnas el 27 de septiembre de 2015".

Drets es un grupo de juristas cuya misión dice ser la de "defender a la sociedad catalana contra los ataques a su lengua y cultura". La entidad se creó en 2104 siendo uno de sus fundadores Carles Mundó, exconsejero de Justicia Carles Mundó, uno de los "desertores", según llama el entorno de Puigdemont a los que se apean de la república.

Ni Junqueras y Forn desde la prisión de Estremera ni los electos Rull, Turull y Romeva se han pronunciado de momento sobre una iniciativa que, en teoría, es su "ente de información oficial".