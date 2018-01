El PP se encomendó una vez más a Mariano Rajoy. Cara a cara, nadie se atrevió a reprocharle nada. El presidente prometió "dar la batalla" y un "rearme ideológico" de cara a las elecciones autonómicas y locales de 2019. Y pidió calma. "Habrá competencia pero es normal y no pasa nada. Lo único es que nos obligará a ser mejores y a trabajar más", afirmó. Una vez más reiteró que lo ocurrido en Cataluña no es extrapolable al resto de España y desdeñó las últimas encuestas, que sitúan a Ciudadanos como el partido más votado en caso de generales. Nada dijo sobre corrupción.

Los integrantes de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congreso del partido, se marcharon tal y como llegaron: muy preocupados. El discurso del presidente fue muy similar al de otras ocasiones, centrado en la economía y el pulso separatista en Cataluña. En clave interna, el gran anuncio fue que el partido celebrará una convención nacional en marzo, aunque el propio Rajoy reconoció que toca por estatutos. También se llevará a cabo una campaña de afiliación y actos por todo el territorio nacional, según informó Fernando Martínez-Maillo.

Nada se aclaró del pregonado rearme ideológico. Rajoy ni tan siquiera se refirió a los consabidos problemas de comunicación evitando en todo momento la autocrítica. Más al contrario, se dedicó durante gran parte de su intervención a reivindicar su labor y la del Ejecutivo, por ejemplo en Cataluña. "La respuesta que ha liderado el Gobierno ha sido buena para España aunque no para el PP", aseveró, no sin advertir de que la aplicación del artículo 155 seguirá en vigor si Carles Puigdemont mantiene su intención de ser investido desde Bruselas. "No tengo ninguna duda de que vamos a recuperar nuestros apoyos electorales en Cataluña. Recuperaremos a nuestros votantes y conseguiremos nuevos apoyos en el futuro", auguró.

Ausencias destacadas

Rajoy elogió el trabajo de Xavier García Albiol, que dejó su silla vacía para hacerse una prueba médica. No fue la única ausencia destacada en la Junta Directiva Nacional. Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Alonso, señalados por algunos de sus compañeros en caso de una hipotética crisis de Gobierno, tampoco asistieron a la cita. María Dolores de Cospedal está en Japón de viaje oficial y el veterano Juan Vicente Herrera, una de las voces más críticas con Rajoy, optó por seguir con sus responsabilidades en Castilla y León.

Quienes sí acudieron a la llamada del líder no hicieron uso del turno de réplica. Silencio rotundo. Rajoy les dijo que las encuestas "son una fotografía de lo que piensa la gente en un momento concreto" y recordó que El País ya se ha equivocado antes con sus predicciones. Se refirió, en concreto, a un sondeo que dicho rotativo publicó el 1 de noviembre de 2015 y que auguraba un triple empate entre el PP, Ciudadanos y el PSOE que después nunca se produjo. Esto es, no hay que entrar en pánico aunque haya que poner en marcha sin demora la maquinaria electoral.

"Tenemos muchas fortalezas como partido, somos la mayor organización política de España con una óptima implantación territorial. Somos un partido cohesionado", sacó pecho Rajoy. En los últimos días, los barones le emplazaron a que adelantara la designación de candidatos. "Vamos a reforzar nuestra oferta de candidatos para dar respuesta a las necesidades de los españoles", fue lo más que dijo sin dar fechas concretas. Escuchándole, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado o Esteban González Pons, en las encuestas internas. Su entorno directo descartó cambios a corto plazo en el Gobierno, como se sugiere en algunos sectores de la formación.

"Somos el principal partido de España y sabemos gobernar en los momentos difíciles. De los demás ya sabemos cuál es su gestión o no sabemos nada porque nada hicieron. Hay que dar la batalla y yo, desde luego, la voy a dar como siempre", concluyó el presidente, recibiendo el aplauso de los asistentes. A la salida de Génova13, algunos cargos admitían su pesimismo. "Yo no he escuchado ningún plan para recuperar la iniciativa. Todo ha sido previsible. El único anuncio concreto es que vamos a tener una convención", en palabras de un líder local. "O sobrevivimos con Mariano o moriremos con él", resumió en parlamentario.