Bauzá: "El discurso de Ciudadanos en Baleares es el que hacía yo de presidente"

José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares, ha visitado este martes el estudio de Es la Mañana de Federico, en esRadio, donde ha cargado contra la deriva catalanista y rupturista que ha tomado el gobierno balear en manos de socialistas y comunistas.

Según ha dicho "la actual presidenta de Baleares (la socialista Francina Armengol) es rehén de un radicalismo catalán extremo" y presumió de haber predicho "lo que iba a pasar en cuanto dejáramos el Gobierno". Bauzá también ha denunciado que precisamente esta deriva está provocando daños mayores, como la pérdida de médicos de especialidades fundamentales como los oncopediatras por el requisito del catalán para acceder a la administración.

Lo mismo sucede en "institutos y colegios" donde comenzaron a aparecer "banderas y símbolos que no eran los de Islas Baleares", motivo por el cual "hicimos una ley de símbolos".

Bauzá insistía en respuesta a las preguntas de Federico Jiménez Losantos que "creemos en algo tan sencillo como la libertad, el ejercicio de la libertad" y añadía que "a la política se viene a tomar decisiones y no a quedar bien". En este sentido, ha dicho que "Baleares era una región quebrada" cuando él llegó al poder y que a su salida "era la que más crecía de toda Europa".

Libertad y lengua

En el capítulo de la lengua el expresidente balear ha asegurado que él defiende "la libertad", que "el catalán deje de ser un requisito para pasar a ser un mérito" y, sobre todo, "que los padres puedan elegir libremente la educación de sus hijos, que no lo hagan por ellos ni los políticos ni los claustros de profesores".

Bauzá ha asegurado que para enfrentarse a la expansión nacionalista "hay que actuar con contundencia", porque "hay quien aún piensa que en Baleares no va a pasar lo que ha pasado en Cataluña", pero en su opinión esto no es así y lleva "años advirtiendo" de lo contrario.

El expresidente ha recordado que "un nacionalista no es más que un independentista que no ha madurado", y que "cada milímetro que se concede es un milímetro de no retorno", por eso "hay que negociar y dialogar, pero no hay que ceder" y hay que tener unos límites ideológicos claros que defender. A este respecto ha asegurado también que los partidos políticos "deben practicar ideología, no podemos quedarnos quietos para quedar bien con todo el mundo, hay que tomar decisiones y es importante que haya más ideología".

En este sentido, y en unas palabras que parecen destinadas al PP actual aunque Bauzá no lo ha haya dicho de forma explícita, ha recordado que "la ideología de un partido es su esencia, y perderla es un fraude a todos nosotros" y "lo que nos pide la gente es que no les engañemos, si nos comprometemos a determinadas cosas que las hagamos".

¿A Ciudadanos?

Bauzá ha dicho con meridiana claridad que "el discurso que hace Ciudadanos en las islas baleares es él que hacía yo cuando era presidente, no es que lo diga yo, es que lo dicen hasta los medios".

Posteriormente, sobre la posibilidad de un hipotético fichaje por el partido naranja ni ha afirmado ni negado tal posibilidad, sino que se ha limitado a asegurar que "siempre pienso lo mismo, he pensado lo mismo y defenderé lo mismo".

Cambio de paradigma

Tras confesar su fuerte preocupación por "el avance pancatalanista" pese a que "nos decían que éramos unos exagerados cuando advertíamos de lo que venía", Bauzá ha puesto el acento en el cambio de paradigma que se produce a día de hoy donde se habla menos de izquierdas y derechas y "nos fijamos en si somos constitucionalistas o no constitucionalistas, si gobiernan los que defendemos el Estado de derecho o gobierna lo otro".

Transferir educación

Además de abogar por un pacto de Estado "por la unidad de España", se ha mostrado partidario de "analizar si ha llegado el momento de que todas las comunidades autónomas devolvamos una transferencia al Estado, que es la educación, porque es fundamental."