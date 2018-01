Felipe González dice que no habla con Sánchez ni Rajoy, pero sí con Rivera

Felipe González ha estado este martes en el programa matinal de la SER entrevistado por Pepa Bueno y analizando la situación política en España y particularmente en Cataluña. El histórico líder socialista ha sido muy crítico con el separatismo catalán y sobre la llamada investidura telemática, que considera un disparate: "¿Podríamos de verdad proponer que un elefante fuese presidente?, porque no lo impide el reglamento…", ha llegado a decir.

González ha advertido que si los partidos separatistas catalanes "no respetan la legalidad estatutaria no van a poder recuperar la institucionalidad, y tampoco van a dar seguridad jurídica que es vital para recuperar la economía" de Cataluña.

Separatismo: delitos y supremacismo

Preguntado por los delitos presuntamente cometidos por los líderes separatistas González ha advertido que "la instrucción no ha hecho más que empezar", pero que en este punto tiene "dificultad para ver el delito de rebelión". Sin embargo, ha dicho que "es muy evidente que ha habido malversación" y también que "se dan prácticamente todas las condiciones que configuran el delito de sedición".

También se ha mostrado convencido de que "hay supremacismo en el discurso" del separatismo catalán, aunque cree que "ellos no lo pueden comprender", pero si dices "que ‘si no nos lo impidieran seríamos los mejores’ eso es supremacismo".

Sólo con Rivera

Lo más llamativo de la entrevista ha llegado al final, cuando se le ha preguntado por el "año sabático del PSOE" que en sus propias palabras se ha tomado González. "Prefiero no interferir en el proceso de decisiones –ha explicado-, no quiero pronunciarme sobre temas de partido".

Además, ha admitido que "hace mucho tiempo que no hablo con Pedro Sánchez", si bien "eso no quiere decir que no esté dispuesto a hablar con él, si quiere hablar conmigo es obvio que estoy dispuesto, absolutamente obvio, y creo que eso va a ocurrir", ha dicho.

"Lo mismo –ha asegurado- que si Rajoy quiere hablar conmigo, que no quiero que quiera". Sin embargo, sí que hay un líder político con el que tiene alguna comunicación: "Alguna vez he hablado con Rivera, poco", ha dicho, aunque ha aclarado que "no es" que el de Ciudadanos "me pida consejo, no creo que sea la expresión".