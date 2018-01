Feijóo: el PP tiene que "ganar musculatura y hacer autocrítica" ante el avance de Cs

Alberto Núñez Feijóo sigue elevando la voz para reclamar "autocrítica" a su partido y ganar "musculatura" de cara a los próximos comicios electorales. El presidente gallego, el barón autonómico más influyente del PP, no asistió a la última Junta Directiva Nacional, en la que nadie hizo uso del turno de réplica tras el discurso de Mariano Rajoy, pero no se calla ante los medios de comunicación. Según algunas fuentes, se ha visto cara a cara con el presidente y le ha hecho su diagnóstico de la situación.

Sobre Rajoy, en una entrevista en La Razón publicada este domingo, Feijóo ha considerado que tiene "todo el derecho" a volver a concurrir a las elecciones generales, aunque da a entender que la decisión no está tomada. "El presidente no hará ninguna propuesta que perjudique a su partido y tiene todo el derecho a presentarse", ha subrayado, emplazando al año 2020. Rajoy, el sábado en un acto del PP de Sevilla, entró ya en campaña mientras su equipo daba por descontada su continuidad "si él así lo quiere".

Núñez Feijóo ha reconocido, ante el avance de Ciudadanos en las encuestas, que su partido tiene que "ganar musculatura y hacer autocrítica": "A mí me preocupa que Ciudadanos crezca ocupando el espacio del PP, y eso no podemos permitirlo. Ahora bien, creo que las encuestas no se pueden ignorar, pero tampoco son sagradas escrituras".

A juicio de Núñez Feijóo, un "60 o 70 por ciento" de los votantes de Ciudadanos son del PP y ha adelantado que su partido tratará de explicar que la formación liderada por Albert Rivera es "un partido imprevisible, que ha puesto sus principios a subasta según lo que más le conviene".

Además de criticar que Ciudadanos carezca de experiencia de gestión, ha afeado que Rivera quiera captar a militantes y cargos del PP a nivel territorial: "No por corruptos, sino por competentes", ha aclarado. "Tenemos que comunicar más y mejor, sin complejos, porque todo lo que hemos hecho ha merecido la pena", ha presumido.

Núñez Feijóo ha lamentado que la responsable de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, haya "rentabilizado" todo lo que ha "hecho bien" el PP en la gestión de la crisis catalana, si bien ha reconocido que "era la mejor candidata". En su opinión, hubiera sido mejor convocar las elecciones en Cataluña más tarde para que "bajase la tensión".

"No hubo tiempo a que una parte de los catalanes observasen las cosas con distancia y pudiesen comprobar que todo era una gran operación de manipulación por parte de quienes sólo querían mantenerse en el poder a cualquier precio", ha dicho.

En cuanto a Galicia, ha asegurado que hasta 2020 su "total disponibilidad" es para su comunidad autónoma y sólo entonces podría plantearse si quiere tener proyección en la política nacional.

Por último, ha indicado que es partidario de cambiar el estado autonómico, aunque sin dejarse llevar "por la presión y la urgencia". Con respecto a la reforma de la financiación autonómica, considera que si no se alcanza el acuerdo este año, ya no será posible.