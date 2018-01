El PSOE acusa a Rivera de “frívolo” por proponer una comisión sobre los atentados de Cataluña

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este martes que su formación pedirá crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto, que se saldaron con casi una veintena de víctimas mortales y más de 100 heridos.

📺 @Albert_Rivera "Cs pedirá abrir una comisión en el @Congreso_Es para investigar los atentados de Barcelona y Cambrils, para aprender de los errores, mejorar la coordinación policial y reforzar nuestra seguridad" #LDRivera pic.twitter.com/9z7ebkTZFl — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 23 de enero de 2018

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Rivera ha explicado que el objetivo no es buscar a los responsables políticos del ataque, sino esclarecer qué se hizo mal y qué se puede mejorar en el futuro y "evitar que vuelva a suceder" un suceso similar. "Me preocupa que en un futuro no podamos evitar que vuelva a suceder", ha reconocido.

El líder del partido naranja ha opinado que existe "descoordinación policial" y, a su juicio, es necesario conocer las relaciones entre España y la CIA, entre otras cosas. Rivera ha afirmado que era "necesario" que pasaran unos meses para reclamar una comisión de investigación por "el dolor que han vivido los españoles, sus familias y la gente que sufrió" el ataque.

En este sentido, Juan Carlos Girauta ha asegurado que su propuesta es "abierta" pero no pretende "depurar responsabilidades políticas" por los atentados de Barcelona, sino aclarar los fallos en la coordinación policial: "Qué pasa con las informaciones que la CIA envió a distintos niveles, no sólo a la Generalidad de Cataluña, las envió también al Gobierno de España, al CNI", ha explicado.

El PSOE se opone y ataca a Rivera

Poco después de este anuncio, los grupos políticos se han pronunciado al respecto. El PSOE ha dejado muy clara su oposición a la propuesta de Rivera, al que la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, ha acusado de "frivolizar" con el terrorismo. "Yo sé que Ciudadanos está en una dinámica en la que vale todo, de grandes titulares, pero la lucha antiterrorista exige mucha prudencia y un estudio muy sereno. Y, desde luego, el querer hacer de la lucha antiterrorista un elemento de confrontación política, siempre va a encontrar al Partido Socialista en contra".

Unas palabras que han sentado muy mal en las filas naranja, desde donde recuerdan que los socialistas respaldaron la comisión de investigación sobre el 11-M en 2004 y que en los grandes países del mundo se han investigado atentados de envergadura, sin ir más lejos el 11-S en el Congreso de EEUU.

"Margarita no es del PSOE y por eso parece que no tiene memoria de lo que ha hecho el partido en la historia reciente" asegura entre bambalinas un miembro de la dirección del grupo parlamentario de Ciudadanos.

ERC respalda con matices, PP y Podemos se lo piensan

Pablo Iglesias, se ha comprometido a "estudiar" la propuesta del partido naranja en la reunión del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, mientras que el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado que apoyarán la iniciativa, si bien ha dejado claro que a su juicio no hay nada que investigar en la actuación de los Mossos d'Esquadra y sí en la relación del Imán de Ripoll con el CNI.

El Partido Popular, mientras tanto,no se define. Fuentes del grupo han asegurado que "no pondrán trabas" a la comisión planteada por Ciudadanos, pero no confirmaron su apoyo. "Ya veremos, todavía no está ni tan siquiera constituida", han zanjado las fuentes consultadas, informa Pablo Montesinos.

Preguntado por dicho extremo, Rafael Hernando ha afirmado que "no" va a discutir con la formación naranja en materia antiterrorista y apuntó al Parlament como la Cámara idónea para la investigación.