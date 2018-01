Feijóo, Herrera y Cifuentes aprietan a Rajoy por la financiación autonómica

Los principales barones territoriales del PP, aquellos con mando en plaza, se mantienen en alerta ante los contactos entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para tratar de acordar un nuevo de modelo de financiación autonómica. A priori, ven con buenos ojos que por fin se abra de una vez la negociación, pero exigen que no se les deje al margen. En los últimos días, Alberto Núñez Feijóo, Juan Vicente Herrera y Cristina Cifuentes se han dirigido públicamente al jefe del Gobierno para hacerle llegar sus reclamaciones. El líder castellanoleonés insta a celebrar ya una nueva conferencia de presidentes.

Este martes, Herrera, que no acudió a la Junta Directiva Nacional como tampoco Feijóo, se vio cara a cara con Rajoy en León y le emplazó a abrir el melón de la financiación autonómica sin demora. El presidente, como el día anterior ya le trasladó al socialista Ximo Puig, se comprometió a hacer todo lo que esté en su mano, aunque le recordó que también necesita al PSOE. Para el barón territorial, la financiación y la aprobación de las cuentas públicas son "dos cuestiones urgentes" que "no pueden esperar más".

"No se han cumplido los objetivos", lamentó recientemente en declaraciones a los medios de comunicación, no sin destacar la necesidad de una estrategia de lucha contra la despoblación. Según desveló, le transmitió sus quejas personalmente a Soraya Sáenz de Santamaría, a la que solicitó una nueva reunión entre el Gobierno y los líderes autonómicos. "A estas alturas, no hay ninguna propuesta clara del Gobierno", se quejaron las fuentes consultadas.

En este sentido, Feijóo avisó de que se aprueba este año el nuevo modelo o ya no habrá nada que hacer en esta legislatura, con la batería de elecciones a la vuelta de la esquina. Y fue muy claro con Cristóbal Montoro la pasada semana en una reunión en Hacienda. "Los gallegos no comprenderíamos que, después de los importantes esfuerzos que hicimos para garantizar la estabilidad presupuestaria en los años de crisis, el nuevo sistema premiara a aquellas que incumplieron", afirmó. Y, además, defendió que el futuro acuerdo tendría que decidirse "no en base a los intereses de 1 o de 17 territorios, sino en base a los intereses de los 47 millones de españoles". Esto es, un sistema "basado en la multilateralidad".

Cifuentes también se pronunció este mismo martes en una entrevista en RNE. Aplaudió que Rajoy y Sánchez conversen, pero advirtió a renglón seguido: "Indudablemente algo tendremos que decir los presidentes autonómicos". Y, no sin apostar por la solidaridad nacional, hizo sus reclamaciones: "Cada madrileño recibe 229 euros menos que la media de España" y "mi obligación es defender los intereses de Madrid para poder seguir siendo solidarios".

Tal y como avanzó El País, el presidente conversó con el líder socialista la pasada semana para romper el hielo y e iniciar las negociaciones en materia de financiación autonómica. Un extremo aplaudido por el socialista Javier Fernández en presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba. "Es inexcusable y absolutamente imprescindible un pacto entre el PP y el PSOE. Lo es por razones numéricas, pero lo dice también el sentido común", razonó Rajoy. También hablaron de una nueva política nacional del agua y, en este sentido, Isabel García-Tejerina se reunió este martes en Génova13 con responsables del PP en esta área para explicarles en qué punto se encuentran las negociaciones.

"Es imprescindible el diálogo tanto con el PSOE como con el conjunto de las comunidades", resumió la vicepresidenta, intentando templar los ánimos de los barones del PP. Con respecto a los PGE, tanto Rajoy como Santamaría e Íñigo de la Serna prometieron "no escatimar esfuerzos" para aprobarlos. Aunque, en dicho capítulo, el Ejecutivo no cuenta a priori con Sánchez.