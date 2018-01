La confesión de Costa sonroja al PP mientras Rajoy dice que "no sabía nada"

Nuevo terremoto en el PP. La confesión de Ricardo Costa, reconociendo financiación irregular en la estructura valenciana del partido y apuntando directamente a Francisco Camps, provocó el bochorno en las filas populares. "No sabía nada de eso y estaré a lo que digan los tribunales", contestó Mariano Rajoy a primera hora en Onda Cero, antes de que Costa dijera en sede judicial lo que, durante todos estos años, ha sido un secreto a voces. "Sí, el PP se financiaba con dinero negro", afirmó el que fuera número dos de los populares valencianos, mano derecha de Camps.

La declaración de Costa, retransmitida en directo por varios medios de comunicación, centró de inmediato la actualidad política. De nuevo, la corrupción en un momento en el que Rajoy se afana en recuperar la iniciativa, y de ahí que en los últimos días haya viajado a Sevilla, Castellón y León. "Demoledor", reconoció un alto cargo del PP, tras escuchar de Costa que Camps fue "el máximo responsable" de las presuntas irregularidades. "Bochornoso", constató un líder autonómico. "El problema", añadió, "es que la mancha nos salpica a todos".

"Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho. Todas las personas que están en estos momentos en los tribunales ya no están en el partido. Ya hemos hecho nuestra labor y ahora corresponde a los jueces hacer la suya y a todos respetarla y acatarla", afirmó Rajoy minutos antes de que Costa soltara el bombazo. En Onda Cero, Carlos Alsina estuvo 10 minutos preguntando y repreguntando al presidente por corrupción, nada más empezar la entrevista. Incómodo, contestó que "nunca" recibió información alguna de una posible financiación irregular en Valencia.

Según Costa, él mismo informó a Luis Bárcenas, entonces el poderoso tesorero nacional con despacho en la sexta plana de Génova13, del sistema corrupto. "Yo no estaba en esos temas, estamos a lo que digan los tribunales", insistió Rajoy previamente. Se defendió: "En esta vida, todos tenemos nuestras responsabilidades y a veces hay colaboradores que hacen lo que no hay que hacer. Pero eso no significa que cualquier persona que dirige una gran organización sea responsable de todo lo que hacen los miembros de esa organización, que pueden ser cientos de miles".

Alsina le preguntó en concreto por Camps, su gran aliado en vísperas del convulso congreso de Valencia, en el que revalidó su liderazgo. "Siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado", le dijo en 2009. Ahora, se limitó a recordar que "siempre ha salido absuelto" y que asumió "unas responsabilidades políticas que han sido durísimas", toda vez se le obligó a apartarse por el denominado caso de los trajes. Dijo desconocer si todavía es afiliado: "Probablemente sí", declaró.

Fuentes del PP valenciano confirmaron que Camps mantiene actualmente el carnet de militante del PP aunque tiene abierto un "expediente informativo" del que se desconocen los detalles. Costa también seguiría siendo afiliado raso, según informó La Sexta. La dirección nacional no aclaró si se les expulsará del partido, como sí hizo con Ignacio González, y destacó de la declaración de Costa que acotó en todo momento las irregularidades a la estructura autonómica. "Y este es un partido descentralizado", subrayaron en Génova.

"Jamás he dado ninguna orden para que se cometiera ninguna ilegalidad", se revolvió Camps, en una declaración a los periodistas a las puertas del Consejo Jurídico Consultivo, donde tiene despacho. Desveló que hace un mes se vio con Costa y otros antiguos cargos del PP valenciano y "en ningún momento contó nada de lo que ha contado hoy". "El carné es un símbolo y, aunque me lo quiten, mi corazón siempre será del PP", afirmó sobre su relación con el partido. "Me afilié a AP hace 20 años y empecé poniendo sillas y pegando carteles", remató, tal y como informa EFE.