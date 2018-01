El Gobierno anuncia un recurso al TC para impedir la investidura de Puigdemont

El Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de Roger Torrent de proponer a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente del Gobierno catalán. Mariano Rajoy tomó este jueves por la mañana la decisión de solicitar un informe al Consejo de Estado para poder "interponer inmediatamente el escrito de impugnación". El argumento: "El estatus jurídico" de Puigdemont es "incompatible" con su comparecencia en la Cámara.

Así lo anunció Soraya Sáenz de Santamaría en una comparecencia extraordinaria en la Moncloa, dejando de claro que sigue al frente de la estrategia del Gobierno con respecto a Cataluña. La vicepresidenta, en un intento del Gobierno de adelantarse a los acontecimientos, informó de dos consultas al Consejo de Estado. La primera, a fin de poder ir al Constitucional este mismo viernes y "suspender" la decisión Torrent de investir a Puigdemont. "Tiene una orden de detención en España", recordó Santamaría.

"El señor Torrent debería de haber tenido presente que Puigdemont no puede entrar en territorio español sin hacer efectiva la orden de detención", expuso, por lo que -argumentó- no se dan "las circunstancias" que permitirían "una investidura presencial". Puso de relieve la "insólita" circunstancia de que el presidente de la Cámara tuvo que "evacuar consultas" con Puigdemont "ni más ni menos que en Bruselas" ya que "está huido de la Justicia". Y remató: "No puede proponerle como candidato, puede proponer a otro".

Además, el Gobierno también hizo una "consulta potestativa" a al Consejo de Estado para que informe sobre una serie de extremos, entre otros dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia y sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional.

En síntesis, según Santamaría, el Ejecutivo "utiliza los instrumentos que le da la ley para garantizar que la ley se cumpla y que todos los diputados vean respetados sus derechos". Unas medidas -al margen de la aplicación del artículo 155 de la Constitución- que fueron comunicadas a aquellos grupos "que se habían interesado", según Moncloa, y que fueron "el PP y el PSOE". En este sentido, en Ferraz se apresuraron a informar de que Rajoy y Pedro Sánchez hablaron recientemente sobre ello. "El PSOE apoya las medidas puestas en marcha por el Gobierno", explicaron.

Ciudadanos quedó al margen, informa Mariano Alonso. Fuentes del partido naranja aseguraron que "no hay problema" porque "ya nos habíamos mostrado favorables". Pero lo cierto es que el desplante del Ejecutivo se produce después de que los de Albert Rivera cancelasen, el pasado día 19, una reunión sobre los Presupuestos, que se iba a producir el próximo martes. Un hecho por el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se quejó públicamente en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso del miércoles, mientras que el portavoz en la materia de Ciudadanos, Francisco de la Torre, le replicó que "desde septiembre" no tiene noticias del Gobierno.