Feijóo se reunió a solas con Rajoy para advertirle del riesgo del efecto Cs en toda España

Alberto Núñez Feijóo aseguró que aún es pronto para saber si Mariano Rajoy concurrirá de nuevo a las elecciones generales. Retrasó la decisión hasta el año 2020. "Llegado el momento, le corresponderá decir qué es lo que quiere y qué es lo que se propone", destacó en una entrevista en Es La Mañana de Federico. Hasta entonces, reclamó una revisión urgente de la estrategia electoral para frenar a Ciudadanos. "No podemos abandonar la política esperando que solamente los datos de gestión despierten el interés y la ilusión de la gente", sostuvo. Así se lo dijo al presidente, cara a cara, en una reciente reunión discreta en Galicia.

En síntesis, el líder autonómico más influyente del PP puso en cuarentena que Rajoy vaya a optar a un tercer mandato. En su momento, razonó, habrá que tener en cuenta varias cuestiones clave. Por ejemplo, "ver el contenido y el alcance de lo que ha hecho el Gobierno, cuál es el ambiente electoral y las posibilidades que tengamos de gobernar". Y proclamó: "Nadie va a tomar ninguna decisión en contra del PP y de España".

Para Feijóo, en estos momentos, el balance "económico y social" del Ejecutivo es "claramente satisfactorio". Si bien, insistió en que el futuro de Rajoy no quedará resuelto hasta 2020, cuando "decida libremente lo que crea que es lo mejor y, en base a esto, el PP hará una reflexión y concretará candidato". Federico Jiménez Losantos le preguntó directamente si sopesa dar el salto a la política nacional. El director de esRadio citó también a Pablo Casado y Cristina Cifuentes como posibles recambios de Rajoy. "Yo soy el presidente de la Xunta", recordó Feijóo.

Según explicó, su "compromiso" con Galicia expira en el 2020, precisamente el año en el que, según sus cálculos, el PP tendrá que elegir su candidato a las generales. "Esta es mi posición y esto es lo que voy a hacer. No voy a cambiar de opinión cada semana", concluyó el presidente autonómico.

Más política y menos datos

Durante la entrevista, le recordaron que no acudió a la última Junta Directiva Nacional del PP, en la que Rajoy prometió un rearme programático ante la desánimo de su partido. Feijóo desveló entonces que se reunió previamente con el presidente durante las fiestas de Navidad en Galicia para transmitirle su "preocupación" sobre el futuro de la formación. Y, en contra de la tesis mantenida por el propio Rajoy públicamente, le advirtió de que el efecto de Ciudadanos puede ir más allá de Cataluña si el PP no le pone remedio. "Nunca he tenido problemas para decir lo que pienso", se reivindicó.

"Le trasladé la preocupación lógica de las elecciones catalanas y el riesgo de que el efecto de las catalanas pudiera desbordar el ámbito territorial de Cataluña e inundar otras comunidades", según sus propias palabras. "Y a tal efecto nos tenemos que preparar", prosiguió Feijóo, dejando claro que la prioridad del PP ha de ser "mantener" al votante de centro-derecha. "El PP es un partido fiable" mientras que "Ciudadanos es muy acomodaticio", proclamó , sacando a colación los acuerdos del partido naranja con el PSOE, que se abstuvo en la prisión permanente revisable o que en su día dijo que "no" al artículo 155 de la Constitución.

Dicho esto, el PP tiene "tarea" por delante, según el diagnóstico de Feijóo. "Debemos prepararnos, fortalecernos, explicar mejor lo que hacemos y trabajar con más óptica y estrategia", afirmó, censurando lo hecho hasta ahora por Moncloa. Solicitó "palabras y gestos" más allá de datos económicos. "La política no solo es gestión, es también discurso y gestos sólidos. No podemos abandonar la política esperando que solamente los datos de gestión despierten el interés y la ilusión de la gente", remató el presidente de Galicia.