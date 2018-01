Puigdemont se aloja gratis en la suite más cara de un hotel de Joan Gaspart

Carles Puigdemont cuenta con poderosos amigos para sostener su estancia en Bélgica. Los fines de semana tiene a su disposición la mansión de un tío de Bart de Wever, presidente del partido "Nueva Alianza Flamenca", en la localidad de Sint-Pauwels, cerca de Amberes. Entre semana, el alojamiento de Puigdemont también está a la altura de sus pretensiones. Reside en la suite más cara del hotel Husa President Park, al final del boulevard Albert II de Bruselas, desvela la RTBF, la televisión pública belga.

Según la información de este medio, este hotel, de la cadena de Joan Gaspart, atraviesa por una delicada situación económica, cercado por los acreedores y con una deuda reconocida de 8,5 millones de euros. Puigdemont disfruta de las instalaciones del hotel desde noviembre y según testimonios que recoge la RTBF, también de la hospitalidad del propietario. La gerencia acomete una reducción de personal y costes mientras Puigdemont ocupa la principal suite del establecimiento y utiliza sus instalaciones sin pagar, afirman los trabajadores.

En contraste con la información de la televisión pública belga, el columnista de La Vanguardia Antoni Puigverd describía hace tres días la estancia de Puigdemont en Bélgica en los siguientes términos: "Se dicen muchas mentiras sobre Puigdemont. No es un prófugo, ya que se fue del país tranquilamente. Mientras no exista euroorden no es un proscrito. También se le ha descrito en grandes rotativos como si llevara una vida de millonario. Al contrario: comparte con otros un apartamento modestísimo, lejos de su familia. Tiene una situación económica precaria, recibe pequeñas ayudas, pero ninguna fortuna le ampara".