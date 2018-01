JxCat dice que Puigdemont pedirá autorización para ir al 'Parlament' y que no habrá otro candidato

El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalidad, Carles Puigdemont, pedirá autorización judicial para poder asistir al pleno de investidura del Parlament convocado para este martes.

Lo ha anunciado este domingo el diputado de JxCat en la Cámara Josep Rull en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que Puigdemont pedirá esta autorización en las próximas horas, como le exige la resolución hecha pública por el Tribunal Constitucional este sábado.

Rull ha asegurado que "el pleno continúa vigente" y ha calificado la decisión del TC como una "bofetada con la mano plana en la cara de Soraya Sáenz de Santamaría".

Puigdemont, única opción

Por su parte, el portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Eduard Pujol, ha descartado que el independentismo proponga otro candidato para ser president que no sea Carles Puigdemont: "No hay plan B a la democracia. El plan B es más democracia".

Pujol ha asegurado que el Tribunal Constitucional, con su decisión de ayer de impedir una investidura a distancia de Puigdemont, ha "demolido el Estado de derecho", y ha pedido la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En declaraciones a la prensa ante el Parlament, Pujol ha asegurado que la resolución de ayer del Alto Tribunal supone "mantener en libertad condicional preventiva y vigilada a la democracia", y ha añadido que "cualquier democracia adjetivada no es democracia".