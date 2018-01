El expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont asegura en una serie de mensajes de móvil que "Moncloa triunfa". "Esto se ha terminado", dice en referencia al procés, para añadir: "Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí".

Según ha informado en exclusiva El Programa de Ana Rosade Telecinco, esa serie de mensajes se los envió este martes el expresidente catalán a Toni Comín, exconsejero de Sanidad, que como el propio Puigdemont se encuentra huido en Bélgica.

"Supongo que tienes claro que esto se ha terminado", le dice Puigdemont a Comín, remarcando: "Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana". "Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardá", añade.

Puidemont confiesa que espera que los encarcelados por su implicación en el proceso secesionista"puedan salir de la cárcel" porque, de no ser así, "el ridículo es histórico": "El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir de la cárcel porque, si no, el ridículo histórico, es histórico", escribió el candidato de Junts per Catalunya.

"No se lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común", afirma Puigdemont, para después añadir: "Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia".

Puigdemont: "También dudo"

En un mensaje en Twitter, Puigdemont ha reconocido que los mensajes son ciertos y ha lamentado la invasión a su privacidad. Además, el presidente ha atribuido sus mensajes a un momento de duda: "Soy humano y hay momentos en los que dudo".

Además, ha prometido seguir en la batalla: "También soy el presidente y no aflojaré y no daré marcha a atrás"

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de enero de 2018

JxCat cuestiona la veracidad

De los mensajes que envía Puigdemont a su exconsejero de Sanidad se podría inferir que Moncloa tendría un plan que supondría la excarcelación de los Jordis, Junqueras y Forn a cambio de su renuncia a la presidencia de la Generalidad. Caso contrario, indica, "el ridículo sería histórico", escribe Puigdemont.

JxCat, por su parte, cuestionaba la veracidad de los mensajes publicados y añade que, si son ciertos, se enmarcan en el ámbito privado. En este sentido, el receptor de los mensajes, Toni Comín, ha publicado también varios tuits en los que empieza por decir que ha sido ilegal obtener esos textos y que, en cualquier caso, la posición política de Puigdemont quedó fijada en su intervención de la tarde de este martes.

1. La revelació de secrets (obtenir subreptíciament les converses de tercers) és delicte a Espanya i a Bèlgica, mereixedor per tant de les pertinents accions legals. A banda que qualsevol missatge tret del seu context perd sempre el seu significat. — Toni Comín (@toni_comin) 31 de enero de 2018

Al igual que el pasado 25 de octubre, cuando pensaba convocar elecciones para frenar el 155 y acabó por proclamar la república por las presiones, entre otros, de Oriol Junqueras y toda la plana mayor de ERC, Puigdemont contempla las dos opciones, tirar la toalla para desencallar la política catalana y quien sabe si hasta entregarse o, como parece desprenderse de su último mensaje, mantener el desafío al Estado, y ahora ya también a ERC.

Todo es confusión en los que podrían ser "los últimos días de la Cataluña republicana". Si no es fruto de una calculada estrategia, Puigdemont tiene muchas cuentas que saldar con sus socios, a los que acusa de sacrificarle como pedía Joan Tardà y de haberle hecho "mucho daño" con "calumnias, rumores y mentiras".

La dirección del sainete a partir de ahora es imprevisible y requerirá de nuevas reuniones, más contactos, asambleas de la CUP y la opinión de los presos y todas las entidades separatistas, un tiempo indefinido para el debate. El discurso que pronunció anoche contrasta con el tono melancólico y abatido de los mensajes al exconsejero de Sanidad Comín, el único fugado que ha retenido el acta. El desconcierto es generalizado en las formaciones separatistas, que tampoco saben interpretar el último mensaje en Twitter del, por el momento, aspirante a la investidura.

El Gobierno niega una negociación

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, celebra que Carles Puigdemont asuma el "fracaso" de su "esperpento" al admitir que ha sido "sacrificado" por los suyos, a la vez que ha negado que Moncloa tenga un "plan" que incluya contactos con los independentistas.

En declaraciones en el Congreso, antes de reunirse con diputados del PP, y que recoge Europa Press, Zoido ha negado que exista un plan del Ejecutivo en el sentido que apunta el expresident. "No hay ninguna negociación", ha sentenciado el titular de Interior, quien ha preferido quedarse con la parte de los textos en los que Puigdemont asume el "fracaso" del "esperpento" al que, desde hace unas semanas, "somete a la sociedad catalana".

Arrimadas: "Es una farsa"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que Puigdemont dice una cosa en privado y otra en público: "Es una farsa", ha declarado a los periodistas en los pasillos del Parlament.

"Mas allá de los mensajes, aquí hace mucho tiempo que dicen una cosa en privado y otra en público, que esto es una farsa que está haciendo mucho daño a Cataluña", ha dicho en referencia a los mensajes publicados que Puigdemont ha enviado al exconseller Toni Comín, según ha informado Telecinco.