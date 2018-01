Teresa Rodríguez, a un periodista en Twitter: "No me tutee, soy una autoridad"

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, mantuvo un agrio intercambio de tuits con el director de ABC en Sevilla, Álvaro Ybarra Pachecho, sobre una información publicada por el diario sevillano.

Sorprendentemente, en un momento de la conversación la diputada autonómica se encaró con el periodista exigiéndole otro tratamiento: "Le agradecería que no me tutee, yo no le he tuteado y a diferencia de usted soy una representante electa y por tanto una autoridad", dijo la de Podemos.

"Seguro que conoce las reglas de tratamiento y protocolo, en la calle si le hablan de usted lo normal es responder igual", remató la diputada autonómica podemita, en un comentario que ha recibido muchas críticas en las redes sociales.