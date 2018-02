Junqueras propone a Puigdemont que sea presidente florero

Sigue el bloqueo en Cataluña. En las formaciones y organizaciones separatistas todos se reúnen con todos sin resultados aparentes. La consigna en ERC es ceñirse a las declaraciones de Oriol Junqueras y del presidente del Parlament, Roger Torrent, quien mantiene la candidatura de Carles Puigdemont, pero exige a los portavoces del fugado concreciones sobre los planes del expresidente para sortear la resolución del Tribunal Constitucional. ¿Qué cómo piensa hacer efectiva una investidura nula? También apela Torrent a la "generosidad para avanzar". El tratamiento del partido republicano a Puigdemont es de una gran cortesía. Se le dice que no estire más la goma, pero con delicadeza.

Oriol Junqueras ha intervenido en la cuestión de parte de los pragmáticos con unas declaraciones a través de sus abogados. El líder preso de ERC propugna una tercera vía, una presidencia "legítima", pero "simbólica" combinada con otra "efectiva". Son declaraciones publicadas en diario16.com. Cuestionado sobre si se puede gobernar la Generalidad en el exilio, Junqueras afirma: "La cuestión es si el Parlament puede investir a un diputado electo. Ahí radica un principio democrático elemental, lo que no quita que las circunstancias puedan obligar o impedir que esa presidencia sea efectiva. Y que se deba combinar una presidencia legítima, aunque simbólica, con una ejecutiva". El mensaje privado a Puigdemont se ha aireado para que conste en público 24 horas después de las confesiones del fugado al exconsejero también huido Toni Comín.

La propuesta de doble presidencia ya fue planteada por ERC durante la campaña electoral y es tenida en cuenta por Puigdemont y su entorno, pero siempre que se produzca primero un nombramiento efectivo en el Parlament, lo que resta toda capacidad de maniobra. También le recomienda Junqueras a Puigdemont que ponga las luces largas.

ERC está dispuesta, por tanto, a tirar a Puigdemont a la papelera de la historia, pero con galones honorarios, un reconocimiento que como acostumbra a suceder en el separatismo es la antesala del ostracismo. Cuenta a su favor ERC con el PDeCAT, el partido desdeñado por Puigdemont para elaborar su personal lista. El pragmatismo no obsta para que se hable abiertamente de aprovechar la recuperación de las instituciones para "hacer república".

Argumentos republicanos

Acabar con el artículo 155 y sus consecuencias y aprovechar la mayoría de setenta diputados surgida del 21-D son los argumentos que esgrime ERC para que Puigdemont dé un paso a un lado. El expresidente replica desde Bruselas que asumir el contexto del 155 implica su prolongación, que no se puede derogar el artículo por el procedimiento de ser sus "alumnos aventajados". Artur Mas fue el primero en invitar a Puigdemont a imitar su ejemplo. La sugerencia del preso Junqueras abunda en la vía de la renuncia.

A la espera de reunirse con Puigdemont, sus diputados de confianza, Eduard Pujol y Elsa Artadi, se mantienen enrocados y exigen a Torrent que no dilate la celebración del pleno, puesto que el separatismo dispone de 68 diputados dispuestos a votar al expresidente. Eso, en teoría, puesto que pesa sobre Dolors Bassa, Lluís Guinó, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva la posibilidad de que se agrave su situación jurídica si participan en una investidura que no tendría ningún amparo legal.

La CUP, con Puigdemont

La posición del expresidente cuenta con el apoyo de los cuatro diputados de la CUP. No admiten más opción que la del enfrentamiento abierto con el Estado, la desobediencia pura y dura y una sesión de investidura fuera de la ley, en la legalidad catalana del 1-O. No están dispuestos a admitir un enjuague de última hora entre Junts per Catalunya y ERC con un presidente sin causas pendientes. En un tono amenazante, el diputado cupero Vidal Aragonés ha declarado que "si alguien piensa que cuando tiene un acuerdo con la CUP se puede echar atrás, que se prepare". Vidal advierte a ERC de una "campaña de denuncia en la calle" e insta a recuperar los supuestos acuerdos alcanzados 24 horas antes de la no investidura entre Junts per Catalunya, ERC y la propia CUP para investir a Puigdemont y emprender una legislatura en la que se den nuevos pasos en dirección a la república catalana.

Con todas las prevenciones que aconseja la volatilidad política catalana, el separatismo parece dispuesto a tomarse su tiempo para convencer a Puigdemont de lo estéril de sus pretensiones. Torrent no contempla más candidatura que la del fugado, pero Junqueras ha hablado del "símbolo" Puigdemont. En teoría, cualquier reconocimiento de carácter institucional a Puigdemont incurriría en varios supuestos penales. El presidente del Parlament ha retrasado la sesión "hasta que el presidente Puigdemont tenga garantías". Los plazos legales han quedado en suspenso por "decreto" de Torrent a la espera de que Puigdemont se dé por aludido y se haga cargo.