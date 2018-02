Mariano Rajoy cree que ha conectado con su electorado y gran parte de la sociedad con la prisión permanente revisable. Según Rafael Catalá, hasta el 80% de los españoles apoya esta medida aprobada por el PP. Y de ahí que, en un intento de frenar el ascenso de Ciudadanos, el presidente vaya a redoblar su ofensiva. El próximo Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley para ampliar los delitos -actualmente son ocho- a los que aplicar esta fórmula, todas las formaciones se tendrán que retratar en el Congreso y en las sedes del partido se seguirán recogiendo firmas evitar su derogación.

Este domingo, el PP organizó una convención en Córdoba dedicada exclusivamente a la prisión permanente revisable. Acudieron familiares de Marta del Castillo y de Sandra Palo. La madre de esta última, Mar Bermúdez, defendió la medida. "Es un acto de justicia, no de venganza", afirmó muy emocionada. Al hilo, Catalá hizo el anuncio de la jornada: el Gobierno quiere ampliar los supuestos penados con la norma. A saber, secuestros que acaban en asesinato, intentar ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, incendios que provocan muertes como los acaecidos en Portugal e incluso la utilización de productos químicos y residuos nucleares para asesinar.

"España era uno de los pocos países de Europa que no tenía esta fórmula en su código penal y la sociedad lo demandaba", afirmó Rajoy, no sin recordar que el PP no contó con ningún apoyo durante su tramitación en 2015. "No se trata de una cadena perpetua, se trata de proteger a la sociedad de unos delincuentes excepcionalmente peligrosos hasta que no esté acreditado que no reincidirán nunca", subrayó, y citó los casos de terrorismo o aquellos crímenes que "generan una enorme alarma social además de mucho sufrimiento". "Lo que es permanente es el dolor de un padre o una madre de un menor asesinado. Y ese dolor, por desgracia, no es revisable", remató el jefe del Gobierno.

Duros ataques a Ciudadanos

Ahora, con la posible derogación de la prisión permanente revisable en la agenda parlamentaria de este mismo mes, el PP pretende diferenciarse del resto de formaciones políticas, especialmente de Ciudadanos. Rajoy fue muy duro con Albert Rivera. "No tienen ni las ideas claras ni los principios muy firmes" y eso puede tener "consecuencias muy peligrosas para los españoles", alertó sin medias tintas. Una "revisión permanente" de su ideario que, a juicio del presidente, llevaron al partido naranja a pactar con el PSOE el fin de la medida para después abstenerse y más tarde pedir un endurecimiento de la misma.

Precisamente, sobre las nuevas medidas planteadas por Rivera, fuentes del Ejecutivo aseguraron que están a la espera de conocer el detalle de las mismas, pero observaron visos de inconstitucionalidad en el plan de endurecer las condiciones para acceder al tercer grado. "Actitud demagógica", según Catalá. El ministro de Justicia también sacó los colores al PSOE al recordar que Margarita Robles, hoy portavoz socialista en el Congreso, fue la ponente del informe del CGPJ que avaló la introducción de la figura de la prisión permanente revisable en el código penal.

Así las cosas, con un clarísimo tono de campaña, Rajoy reivindicó su gestión, también en el capítulo catalán. "Nadie podrá decir que este partido ha aceptado ningún chantaje", proclamó, y volvió a mentar el cambio de postura de Ciudadanos. "Tenemos muchos motivos para estar orgullosos de lo que hemos hecho", arengó a los suyos. El consejo de Felipe González, sugiriendo al presidente que se haga a un lado, llegó a la cumbre de los populares: "Ha vivido mucho y es una persona mayor a la que le gusta dar consejos" pero "Rajoy no necesita consejos sobre su vida política", replicaron fuentes del Ejecutivo.