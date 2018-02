Rajoy dispara a Cs en todos los frentes y retomará la iniciativa legislativa

El PP no sólo se quedará en la crítica a Ciudadanos, que seguirá siendo virulenta y en todos los frentes. A partir de ahora, Mariano Rajoy también recuperará cierta iniciativa legislativa a pesar de su minoría parlamentaria y obligará al resto de grupos a que se retraten, intentando desgastar principalmente a Albert Rivera. Los ministros, algunos de ellos en un evidente segundo plano para desesperación del partido, saldrán a la cancha e irán anunciando en las próximas semanas nuevos proyectos. Íñigo Méndez de Vigo ya ha planteado el MIR para profesores y Rafael Catalá la ampliación de los delitos penados con prisión permanente revisable.

Así, el plan del presidente para recuperar la confianza del votante de centro-derecha y así frenar el ascenso de Ciudadanos va tomando forma. En principio, descarta hacer cambios en el Ejecutivo más allá de sustituir a Luis de Guindos en Economía en caso de que logre la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). Ahí, las peticiones de un sector del partido caen en saco roto. Pero, para satisfacción de Génova, los ministros dejarán atrás la parálisis y llevarán a las Cortes medidas con las que sintonizar con las bases pese a que, hasta la fecha, el propio Rajoy se escudaba en sus 137 diputados para no hacer nada sin antes negociarlo con PSOE y Ciudadanos. "Igual hay que perder el miedo a perder alguna iniciativa. Sacarlas adelante también es muy importante", reconoció Fernando Martínez-Maillo.

El objetivo final es que el globo de Ciudadanos se vaya desinflando poco a poco. Y, en este sentido, la dirección nacional del PP constató que el último barómetro del CIS no es bueno, aunque "podría haber sido peor". "Demuestra que es falso que Ciudadanos nos haya superado" y "creemos que el debate sobre la prisión permanente revisable ha supuesto un punto de inflexión", según las fuentes consultadas. "Somos el partido preferido de los españoles, aunque no nos conformamos y seguimos trabajando para mejorar", destacó el coordinador general, no sin recordar que el sondeo fue realizado tras las elecciones catalanas, cuando sufrieron un histórico batacazo. "El PP no vive de las encuestas, otros sí", subrayó Maillo en rueda de prensa.

Arremetida contra Ciudadanos

No hubo tema en el que el número tres de Génova no aprovechara para cargar contra Ciudadanos. Al hablar de la situación de Cataluña, acusó a Inés Arrimadas de ser "una estatua de sal" que está provocando la frustración de los votantes constitucionalistas. "Les invitamos a hacer un ejercicio de liderazgo, que deje de estar callada y parada", afirmó. En relación a la prisión permanente revisable, criticó a Rivera por "mentir" a los españoles y le reclamó que rectifique. Sobre una reforma electoral, después de los contactos entre el partido naranja y Podemos, se preguntó: "¿Por qué Ciudadanos no se compromete a que gobierne la lista más votada?".

Fue un ataque continuo tanto en su intervención inicial como en la ronda de preguntas de los periodistas. "Nosotros somos el partido original" frente a "veletas que cambian de postura", resumió tras la habitual reunión del Comité de Dirección presidida por Rajoy. Sobre la posibilidad de que Ciudadanos intente captar a cargos locales y autonómicos del PP, contestó: "Lo que está claro es que el PP no va a coger ninguno de Cs". Y añadió: "Nosotros no le damos ninguna importancia, estamos muy tranquilos". Aunque bien es cierto que el acercamiento de José Ramón Bauzá al partido naranja preocupa y mucho en la estructura Balear, por poner un ejemplo.

"Ciudadanos siempre se mueve por puro interés electoral y partidista", insistió Maillo. "Campeones en la abstención, en cuanto hay algún problema, se quitan de en medio", añadió el hombre fuerte del presidente en Génova. Y de ahí que, en las próximas semanas, el PP celebrará nuevas convenciones en las que intentará demostrar el "oportunismo" de Rivera. Críticas a las que sumar, a fin de recuperar la ansiada iniciativa política, los "anuncios" de los ministros. Los próximos foros, que contarán además con la presencia de Rajoy, se centrarán en seguridad y libertad, Pymes y autónomos y conciliación familiar.