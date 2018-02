Tabarnia se manifestará en Barcelona el próximo 25 de febrero

Tabarnia ha convocado su primera manifestación para el domingo 25 de febrero, a las doce del mediodía, en Barcelona. El portavoz de la plataforma, Jaume Vives, ha anunciado este martes en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid que, en dicho evento, el presidente honorífico, Albert Boadella, portará una corona de flores hasta la estatua del "patriota español" Rafael Casanova, y que habrá una copla de sardanas y que se interpretará el himno de España.

En la rueda de prensa comparecieron Miguel Martínez, Tomás Guasch –ministro de Deportes tabarnés–, y los citados Jaume Vives y Albert Boadella. Entre los asistentes, se encontraban Hermann Tertsch, Cayetana Álvarez de Toledo, José Antonio Martín Petón, Iñaki Arteta y la presidenta de la institución que albergaba el acto, Victoria Prego.

El primero en intervenir fue Vives. Arrancó celebrando que "es un gusto ver que el mundo entero mira a Tabarnia" y que "no nos ha hecho falta un sólo céntimo" institucional, ya que "nuestro movimiento parte de la gente". "La injusticia sufrida durante muchos años ha sido tan grave que la gente ha perdido el miedo y ha generado un grito de dignidad y libertad", añadió.

Además, el portavoz de Tabarnia anunció la manifestación del domingo 25 y agradeció a "Gerard P. Bernabéu" que "haya reconocido a Tabarnia": "Es un honor que los ideólogos del nacionalismo nos reconozcan".

A Vives le siguió Miguel Martínez, miembro de la plataforma, quien declaró que "el procès sale de lo que le quitan al pueblo" e invitó "a todo aquel que se sienta tabarnés" a unirse, y el periodista Tomás Guasch, quien presentó a Boadella como "el hombre que convertirá Tabarnia en una tierra rica y plena".

La "sonrisita diferencial"

Albert Boadella empezó su intervención contando que un taxista se había referido a él como president. "No me llame president –objetó el dramaturgo–, llámeme "presidente"; no diga "Girona", diga "Gerona". ¿Acaso dice "London"?".

Boadella dijo que está "muy orgulloso de ser presidente de un lugar donde se practica el sentido del humor" práctico, que "debe servir para algo": "El humor es el gran antídoto contra el fundamentalismo. Por tanto, este humor, entre Pla y Dalí, funciona perfectamente".

El presidente de la plataforma se refirió a los "rasgos diferenciales": "Yo creo que los tabarneses no tenemos. No queremos tener rasgos diferenciales. Individualmente, somos todos diferentes, pero colectivamente, nada de nada". "Nosotros no tenemos la sonrisita diferencial. Fíjense en Mas o en Pujol. Es la sonrisa como apretando el culo".

Adoctrinamiento

En rueda de prensa, Boadella afirmó que el golpista Puigdemont "no es un cómico profesional", sino "un aprovechado": "Hoy está en esta situación, dentro de seis meses lo mismo está en el otro bando…". ¿Por qué un tipo así recibe tanto apoyo electoral? "Es fácil –responde el presidente tabarnés–. Imagínense lo que son treinta años de adoctrinamiento de TV3. Es una televisión única en Europa en cuanto a la perversidad de sus mensajes, y en la astucia a la hora de colarlos".

El humorista también se refirió a la "doma" en las escuelas: "En el año 89 o 90, me encaré con el director del colegio al que iba mi hija. Por adoctrinamiento. ¡Y gobernaba Felipe González!".

El presidente de Tabarnia lamentó la inacción del Estado, que ahora se ha limitado a "aplicar la ley" y "un 0,155 con la puntita y nada más". Ha sugerido que, desde las instalaciones de TVE en Barcelona, se podría haber hecho una "contraprogramación" a TV3 "en Cataluña y en catalán, incluso".