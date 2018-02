Primera sesión de control al Gobierno del año. Mariano Rajoy tuvo que escuchar las críticas de Margarita Robles sobre la brecha salarial y de Pablo Iglesias por la presunta corrupción del PP. Albert Rivera se refirió al pulso separatista y preguntó directamente al jefe del Ejecutivo si se utilizó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Rivera citó al titular del juzgado número 13 de Barcelona y a la fiscalía, que así lo afirman, y señaló al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien "hace poco ya reconoció que, quizás, podían haber facturas que se hubieras destinado a eso". "Ni un solo euro", contestó el jefe del Ejecutivo, que recomendó al líder naranja que "no se equivoque de adversario".

A Rivera no le bastó el desmentido del presidente. Le recordó en varias ocasiones las sospechas del juez y de la fiscalía sobre la utilización del FLA en el golpe independentista. "Si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al referéndum, ¿quién va a dimitir de su gobierno?", preguntó a Rajoy, no sin precisar que "le toma la palabra" y queda "más tranquilo".

El jefe del Gobierno se removió en su escaño. A su juicio, "no hay ningún informe de nadie" que acredite que parte del FLA se haya podido destinar al referéndum ilegal. Hizo una larga explicación sobre el cometido de dicha herramienta que, a su juicio, ha servido para salir de la crisis económica. Y se quejó de que Rivera critique "más" al Gobierno que a las formaciones independentistas, lo que provocó la ovación de la bancada popular. "Muy bien", se le escuchó a un diputado del PP. "Usa cualquier cosa para intentar desgastarnos, incluso Cataluña ", censuraron fuentes de la dirección nacional.

Rifirrafe entre Santamaría y Tardà

Sobre Cataluña, también se produjo un tenso rifirrafe entre Soraya Sáenz de Santamaría y Joan Tardá. La vicepresidenta apeló una vez más a la responsabilidad para que haya "un presidente de la Generalitat que pueda serlo" y sacó los colores independentistas al poner de manifiesto que dicen una cosa en privado y otra en público. "Vienen aquí a hablar de independencia cuando en privado reconocen que no es posible, y eso que estuvieron dispuestos a sacrificar a toda Cataluña por seguir adelante con algo que ustedes pensaban que era imposible", destacó en sesión plenaria.

"¿Tanto cuesta sacrificar a un catalán -en alusión a Puigdemont-cuando han sacrificado a sus empresas, a sus servicios públicos y a su bienestar?", preguntó Santamaría directamente a Tardá. El dirigente de ERC le acusó de hacer "sufrir" a los catalanes. "Le pido que no sigan por este camino. La violencia, caduca; la represión, periclita; la fuerza bruta se desvanece ante la democracia, porque en el siglo XXI no se puede construir sociedades democráticas sin el consentimiento de los ciudadanos a no ser que ustedes opten por clonarse con Erdogan", espetó.