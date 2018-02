José Rosiñol: "Tras 30 años de manipular y adoctrinar se han quedado en el 47%"

José Rosiñol ha reconocido que ser presidente de Sociedad Civil Catalana es duro, pero que él lo ve "como un deber, no una imposición", y además "siempre digo que vengo de casa llorado". A modo de anécdota ha recordado que fue "el primer presidente y me prometí a mí mismo que no volvería serlo…".

Respecto a la situación política y a la posible investidura, Rosiñol ha asegurado que "estamos en un escenario kafkiano" en el que "cualquier cosa es posible". No se trata de "un escenario más racional" en el que se podrían "calcular probabilidades", sino que hay muchas "variables imprevisibles" como la CUP o lo que pueda decidir Puigdemont desde Bruselas.

"Estamos llegando a un nivel de locura importante", ha resumido comentando un momento en el que "muchos piensan que el escenario de elecciones es muy posible pero no quieren aparecer como el que lo ha forzado".

Propaganda y adoctrinamiento

Rosiñol ha señalado que lo que ocurre en Cataluña es sobre todo "un problema de comunicación y de propaganda que lleva muchos años" y en el que "se ha invertido muchísimo dinero público".

El de SCC ha denunciado "el enorme gap entre los medios de comunicación de la Generalidad" y aquellos que no son públicos o no están subvencionados y que, por tanto, no están en el separatismo. "Pero aun así, yo quiero ser optimista", ha dicho, ya que "tras 30 años de medios haciendo propaganda y de controlar la educación y adoctrinar se han quedado en un 47%".

En este sentido, Rosiñol ha dicho que "la campaña de propaganda de los independentistas siempre fue muy bien ideada, orquestada e implementada" y eso disimulaba "su supremacismo". Sin embargo, "ahora cada vez hacen más gala de su supremacismo con menos vergüenza". Ha puesto como ejemplo la asamblea de cargos electos, solo independentistas, que Puigdemont quiere montar en Bruselas para "representar a su república". Rosiñol ha apuntado que "entonces hay 3 millones que no existimos para ellos y que ni siquiera somos catalanes".

A raíz de las declaraciones de Piqué refiriéndose al Espanyol como un equipo de Cornellá y no de Barcelona ha explicado que "Cornella sirve como metáfora de lo que le incomoda tanto al nacionalismo, que Cataluña es mucho más plural de lo que a ellos les gustaría". Además ha contado cómo en las masivas manifestaciones de Barcelona a favor de la unidad de España "me encontraba a gente que me decía que iban para decir que son tan catalanes como cualquier otro" y ha remarcado que "ser catalán es mi forma de ser español y europeo y eso lo rechaza el nacionalismo".

En este sentido, "el lema de Tractoria y Tabarnia les pone muy nerviosos porque se ven en el espejo y les repugna". Sobre el paso atrás de muchos separatistas ha afirmado que "cuando pasamos de la poesía a la gramática y hay personas que ya han pisado la cárcel la gente se pone nerviosa". Por eso "se empiezan a ver contradicciones, como las de los letrados del parlamento catalán que no se atreven a dar un paso en falso porque, al final, la Ley es una cosa muy seria".

Desde Sociedad Civil Catalana quieren contrarrestar la propaganda separatista y eliminar la fractura que actualmente existe en Cataluña. Todo ello pese a no tener recursos porque "en SCC somos una asociación de voluntarios" no como ANC y Òmnium Cultural. "Vamos a empezar a hacer actos en Gerona y Lérida bajo el lema Diálogos para la Convivencia". Posteriormente, "vamos a celebrar el 23 de abril un acto en el Palau de la Música para simbolizar que todas las administraciones de Cataluña son de todos los catalanes". Un acto que todavía no tiene el visto bueno de las autoridades.

Además entregarán el "Premio Europeo a la Sensatez para mostrar cómo Europa también apoya al constitucionalismo". Por otro lado, está solicitando reuniones con presidentes de comunidades autónomas: "Ya tenemos cerrada una reunión con Susana Díaz".

Sobre posibles manifestaciones, han dicho que volverán a salir a la calle en el momento que vuelva a repetirse lo vivido el 6 o 7 de septiembre "en defensa de las libertades y derechos de todos los catalanes".

Por último ha lanzado un aviso sobre cómo el nacionalismo se está extendiendo. El otro día "estuve en las Islas Baleares y me quedé asustado porque el virus independentista se está expandiendo".