Rajoy: "Si alguien me demuestra una factura falsa pagada por el FLA, rectificaré"

Mariano Rajoy rechazó que la legislatura esté en riesgo. "No hay que ponerse en el peor de los escenarios nunca", subrayó. En caso de no poder sacar adelante las cuentas públicas, recordó que ya están prorrogados los presupuestos de 2017. "Pero todavía estamos a tiempo" y "esperamos que se imponga el sentido común y no otros intereses", precisó pese al bloqueo. Sobre Albert Rivera, aseguró no tener "ningún desencuentro", pero disparó contra su formación en varias ocasiones. Y proclamó: "Estoy muy tranquilo".

El presidente acudió al foro ABC escoltado por buena parte de su gabinete gubernamental, no estuvo Soraya Sáenz de Santamaría, y destacados dirigentes del PP. Fotografía de unidad a pocos días de que se vea con sus barones, muy preocupados por el ascenso del partido naranja. Rajoy le dedicó varios dardos a Ciudadanos. Sobre Cataluña, reclamó un "presidente normal" y apremió a Inés Arrimadas a dar el paso. "Comprendo que muchos no entiendan que no se presente una alternativa constitucionalista. La puede y la debe haber", destacó.

En el turno de preguntas, Bieito Rubido sacó a colación su encontronazo con Rivera por la posible utilización del Fondo de Liquidez Autonómico para sufragar el golpe separatista. Rajoy rechazó de nuevo que se desviaran fondos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero se mostró más cauto que en la sesión de control. "Si se ha producido, agradezco que alguien me dé la factura que demuestra que eso ha tenido lugar, en cuyo caso rectificaré y diré que, evidentemente, aquí ha habido un fraude", según sus propias palabras.

Según Rajoy, lo que quiso decir en las Cortes es que "es evidente que el Gobierno no se dedica a dar dinero para que se haga un referéndum como éste". "A ver si todos tenemos un poco de buena fe", afirmó, dejando claro su malestar por el hecho de que Rivera le preguntara por ello. "Cada uno puede hacer lo que estime oportuno y conveniente, pero yo, desde luego, crean ustedes que tengo la conciencia muy tranquila", añadió. Y mostró su enfado una vez más: "Si alguien cree que yo he pagado una factura, pues es que no está bien".

"El PP puede cometer errores. Pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que hoy es el único partido de España que pone la estabilidad del país por delante de sus intereses electorales. A veces nos va mejor, y a veces peor. Pero a mí lo que me importa es que le vaya bien a España", proclamó el jefe del Ejecutivo. Y, en este sentido, reivindicó su actuación en Cataluña y defendió que no interviniera TV3 en aras del consenso. "Mientras el nuevo Parlament busca un president que pueda serlo, o se repiten las elecciones, si no lo encuentran. Cataluña no va a estar sin gobierno. Porque el artículo 155 es la garantía de que se siguen atendiendo los servicios sociales", zanjó.

A Rajoy, que no soltó prenda sobre el sustituto de Luis de Guindos y se centró en hablar de economía -anunció que este viernes se aprobará el rescate de los planes de pensiones a los 10 años-, le preguntaron si se iría antes con Rivera o con Pedro Sánchez de vinos. "Con el que llevara mi ritmo", soltó, provocando la carcajada de los asistentes.