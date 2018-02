El partido socialista ha presentado este lunes el primer borrador del nuevo "Reglamento federal de desarrollo de los estatutos federales" que estipula las nuevas normas por las que se regirá el partido en un único texto, el cual será aprobado ‪el próximo sábado‬ en el Comité Federal del partido.

Un borrador de 152 páginas donde especifica que "las consultas a la militancia serán, con carácter general, vinculantes" tal y como se comprometieron los socialistas en el último Comité Federal. "Nuestro propósito fue darle el protagonismo a la militancia y es evidente que, con estas atribuciones, ahora somos el partido de la militancia", ha asegurado el secretario de organización del PSOE, José Luis Abalos, en su sede de Ferraz donde ha presentado este texto y ha aclarado que éste es el resultado de comprometerse a darle más valor a la militancia.

Más de una veintena de cambios en el reglamento con respecto al anterior Congreso, que modifican desde la elección de un nuevo Secretario General hasta los avales para ser candidato.

Antes, el secretario general se elegía con una única vuelta mediante votos individuales y secretos y resultaba vencedor el más votado pero a partir de ahora habrá una doble vuelta en la que el voto sigue siendo individual y secreto pero resultará vencedor quien alance más del 50% de los votos en la primera vuelta y, si no lo alcanza, se celebrará una segunda vuelta con los candidatos mas votados y resultará vencedor el mas votado.

Modificaciones también en cuanto al cese del mismo. Antes se realizaba por medio de una moción de censura en el Comité correspondiente o por dimisión de más del 50% de su Ejecutiva, sin embargo, ahora el cese de un Secretario General solamente podrá hacerse mediante la petición y el voto de la militancia.

Y respecto a los avales, se han reducido los porcentajes requeridos y sólo existirán los avales individuales, se eliminan los colectivos. A nivel federal, los avales pasan de un 5 a un 1%, a nivel autonómico de un 10 a un 2% y a nivel local y provincial antes se solicitaba un 20% algo que era bastante complejo y ahora se ha dividido en un 3% a nivel provincial, a un 4% a nivel comarcas y a un 5% a nivel local.

Consultas a la militancia

Uno de los puntos claves de estas modificaciones son las "consultas a la militancia", el partido socialista se comprometió a ser el partido más democrático y ha contar con sus militantes para las decisiones que tomara el partido.

Ahora todo, o casi todo, pasará por la opinión y los votos de los militantes socialistas. Antes se trataba de un aspecto no regulado por el reglamento del partido y por ello, en el 39 Congreso se comprometieron a estipular esas consultas para hacerlos más participes de las decisiones de la formación.

Ahora, se pueden convocar consultas a la militancia sobre asuntos de especial trascendencia como por ejemplo, será obligatorio la consulta a la militancia sobre los acuerdos de Gobierno que se realicen con otra formación política en cualquier territorio español (siembre y cuando no gobierne el PSOE), es decir, cuando el apoyo del partido ayude a formar gobierno o cuando se trata de ofrecer el apoyo del partido en sesiones de investidura con candidatos de otros partidos.

Pero, no solo se solicitará la opinión de los militantes desde Ferraz si no que la propia militancia también podrá solicitar consultas sobre temas concretos que afecten al partido siempre y cuando sea un 20% de la militancia el que lo solicite. Esta cláusula se engloba en el "Derecho de iniciativa política", materia antes no regulada, mientras que ahora el PSOE fija que las iniciativas de los/las militantes que cuenten con el apoyo de un mínimo del 20% de las firmas de ese territorio, son de tratamiento obligado para la Comisión Ejecutiva correspondiente.

Cambios muy significativos dentro de las bases del partido socialista algo, que según Abalos, "democratizan el partido" tal y como prometieron en su último comité. Este mismo lunes el texto tendrá que pasar el primer filtro ya que José Luis Abalos se reunirá con sus homólogos en su sede de Ferraz, pero no será hasta el próximo sábado 17 de febrero cuando se votará y se aprobará el texto en el 40 Comité Federal socialista que se celebrará en Aranjuez (Madrid).