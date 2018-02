Barones del PP esconden sus miedos ante Rajoy y se comprometen a ir juntos en la financiación

Los barones del PP abandonaron sus miedos al subir a la séptima planta de Génova13. Sonrientes, se hicieron una foto alrededor de su líder y solo las acusaciones de Francisco Granados contra Cristina Cifuentes enrarecieron el ambiente, según las fuentes consultadas. Después, mantuvieron un almuerzo, que terminó tres horas y media después. Todos evitaron mentar a Ciudadanos. Ante Mariano Rajoy, nadie puso en duda su liderazgo y no hubo autocrítica. "Unidad", proclamó Fernando Martínez-Maillo.

La financiación autonómica fue el tema estrella, como ya auguró Cristóbal Montoro. El ministro se comprometió a que no habrá quitas de deuda a las comunidades, como exigían Alberto Núñez Feijóo o Juan Vicente Herrera. Los barones, por su parte, se comprometieron a aprobar "en breve" un documento conjunto para ir a la negociación con el PSOE, aunque en la reunión se constataron las diferencias entre las distintas regiones gobernadas por el PP. "Es una encomienda del presidente y es un objetivo prioritario", destacó el coordinador general. No se puso una fecha límite para alcanzar el prometido acuerdo.

El PP también espera presentar propuestas en materia de agua y el reto demográfico. "Acción política", como se encargaron de poner en valor algunos barones regionales. Génova organizará nuevas convenciones sobre estas cuestiones y después obligará al resto de formaciones a retratarse. A puerta cerrada, Herrera estuvo largo rato hablando sobre despoblación. "Somos muchas las comunidades autónomas que tenemos pérdida de población y envejecimiento", dijo, sacando a colación el tema de las pensiones. Sobre la reforma electoral, defenderán que gobierne la lista electoral más votada.

Prácticamente todos tomaron la palabra pero nadie hizo mención a las encuestas ni se refirieron a Ciudadanos. "No estaban invitados", ironizó Feijóo. "Hemos hablado del PP y de España", se revolvió el presidente de Castilla y León, que antes de entrar avisó de que el partido naranja "ha llegado para quedarse" y "tenemos que contar con ellos". Ya en rueda de prensa, a Maillo le preguntaron si no le molesta que haya cargos del PP que digan una cosa en público y otra en privado. "No era una reunión para hablar de ningún partido político y no se ha debatido sobre nadie. Lamento que se hayan frustrado algunas expectativas", subrayó. "Ni un segundo, ni un minuto, nada", zanjó.

