Gloria Lago: "Hay profesores que admiten que están ahí para 'hacer nación'"

Gloria Lago ha estado en Es la Mañana de Federico contando como avanza la campaña de recogida de firmas de Hablemos Español, que está tratando de reunir 500.000 rúbricas para que se debata en el Congreso una ley de defensa del idioma común. La campaña pasó por Sevilla el pasado domingo donde "la gente ha participado con mucho entusiasmo", lo que según la propia Lago resultaba llamativo "en un lugar en el que no sufren esto directamente".

Aun así, según la presidenta de Galicia Bilingüe la gente en distintas partes de España "se da cuenta de que es un problema que nos afecta a todos", aunque la mayor parte de las firmas llegan "sobre todo por solidaridad".

Lago ha asegurado que el éxito de la campaña está siendo tal que no es posible en este momento saber las firmas ya logradas, ya que hay "más de mil colaboradores" y hasta que no se reciban los pliegos que tienen estos colaboradores "no podemos hacer un recuento".

El problema en la educación

Gloria Lago ha recordado que el gran problema está en la educación, aunque "se impone la lengua en todas partes", desde relación con los ayuntamientos "hasta un concurso de oratoria en el que no se podía participar en español".

¿Por qué no hay una reacción desde el sistema educativo? La de Galicia Bilingüe lo tiene claro: "Hay profesores que admiten que están ahí para hacer nación, otros se han acostumbrado y creen que es lo normal y sólo unos pocos somos rebeldes y estamos perseguidos por la administración".

Y en la administración hay muchas presiones porque "detrás de todo esto hay un chiringuito enorme, en Galicia y en todas partes, y muchos caraduras". Gloria Lago ha destacado las diferencias entre el PP en Galicia y el resto de España. Ha dicho que "el PP de Galicia no es como el de Madrid. Se parece más a los nacionalistas suaves. El señor Feijóo lo dice".

El pesebre autonómico

La presidenta de Galicia Biligüe también ha alertado del "lobby de editores y asociaciones que viven de esto" porque "las autonomías también tienen un pesebre muy cómodo. Entonces, es bueno mantener ese pesebre". Lago ha contado que "este lobby está detrás de este intento de fragmentar el país y utilizar las lenguas para ello, también tiene interés en que en Asturias vaya a más. Es siempre lo mismo".

Gloria Lago ha señalado que "están desarrollándose congresos en España donde se están potenciando todo tipos de lenguas. Hay un intento de restarle el estatus de lengua común al español equiparándola a las demás" por ese motivo ha recordado que "necesitamos una ley que sea de derechos lingüísticos. Que lo recoja todo, incluso los topónimos en español".