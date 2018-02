Génova cree que Cifuentes repetirá y Casado tiene opciones de dar el salto a Madrid

En Génova no se trabaja con otra hipótesis. A pesar de la ofensiva de la oposición y de algunos movimientos internos en su contra, la dirección nacional dio por descontado que Mariano Rajoy elegirá por segunda vez a Cristina Cifuentes como candidata a la Comunidad de Madrid. "Hoy por hoy no tenemos una candidata mejor", afirmó Fernando Martínez-Maillo. "No hay ninguna duda", certificaron las fuentes consultadas.

A ojos del coordinador general, "lo que le están haciendo a Cristina es una canallada total". Si bien, la confianza del presidente se mantiene intacta, según las fuentes consultadas. Ambos conversan habitualmente y Rajoy le reconoce su "esfuerzo" para poner de nuevo en marcha el PP de Madrid, noqueado por la corrupción cuando ella tomó las riendas. María Dolores de Cospedal también apoya a la líder regional. "Ha hecho una labor de limpieza muy importante" con un código ético "muy por encima" del nacional, reconoció Maillo en la Ser.

En caso de que fuera imputada por corrupción, la propia Cifuentes aseguró que asumiría ese código ético y dejaría sus responsabilidades públicas. Pero es un extremo que dicen no contemplar en la dirección popular. "Está haciendo un magnífico trabajo", insistió el número 3 del PP. El juez Manuel García Castellón reafirmó su rechazo a la pretensión de Francisco Granados de imputarla, según se conoció este jueves.

Mientras, en la estructura madrileña, el respaldo es prácticamente cerrado una vez Esperanza Aguirre se apartó de la vida política por la detención de Ignacio González. "Creemos en su palabra, en su actitud y en su conducta", afirmó José Luis Martínez-Almeida. "A Cifuentes es difícil hacerle daño en materia de corrupción, porque si ha habido un político que ha luchado contra eso es ella, y así lo valoran los madrileños", destacó Ángel Garrido el pasado martes. "El partido vuelve a funcionar, las bases vuelven a estar ilusionadas", en palabras de un alto cargo regional.

Bien es cierto que existen movimientos internos en su contra. Se deslizó que existe una encuesta interna que apunta a que, con Cifuentes como cabeza de cartel, el PP podría perder el Gobierno autonómico. "No es cierto", replicaron en la Puerta del Sol, donde aseguraron que el único sondeo hecho hasta la fecha da a Cifuentes un mejor resultado que en los anteriores comicios. Actualmente, el PP gobierna en la comunidad gracias al apoyo de Ciudadanos, muy crítico con la presidenta.

La opción de Casado para el ayuntamiento

Así las cosas, la duda estribaría en quién será el escogido por Rajoy como candidato al Ayuntamiento de la capital. Y, en este sentido, las fuentes consultadas en Génova consideraron que Pablo Casado tiene "bastantes opciones" aunque, una vez más, remitieron a la decisión final del presidente. "Antes del verano" habrá "bastantes candidatos confirmados", declaró el propio Rajoy, que en una reciente charla informal no descartó que pudiera decantarse por un vicesecretario general.

En las quinielas internas para el consistorio madrileño, algunos dirigentes populares también señalan a Soraya Sáenz de Santamaría e Íñigo Méndez de Vigo.