Rajoy se resigna a no tener Presupuestos en plena batalla con Cs en el Congreso

El bloqueo parece total y las relaciones del Ejecutivo con Ciudadanos cada vez peores. Dentro y fuera del hemiciclo, ministros y altos cargos del PP se revolvieron un día más contra el partido naranja y pasaron al ataque. Albert Rivera y los suyos no se quedaron atrás. Y, en este contexto, el Gobierno reconoció la posibilidad de que no haya Presupuestos y los del 2017 puedan prorrogarse hasta 2019. Las fuentes consultadas también dieron por descontado que algunos proyectos legislativos con los que Mariano Rajoy quiere recuperar la inciativa acabarán en el cubo de la basura, aunque "todos tendrán que retratarse" en las votaciones.

Oficialmente, Moncloa aseguró que el presidente no está preocupado por el distanciamiento con Rivera porque él tiene que estar "a la política" y no "a la politiquería". "En contra de lo que se está diciendo, el pacto con Ciudadanos goza de buena salud", quiso tranquilizar Cristóbal Montoro. Si bien, la Cámara Baja se convirtió un día más en el escenario de una cruenta batalla entre el PP y Ciudadanos.

Empezaron Juan Carlos Girauta y Soraya Sáenz de Santamaría en la sesión de control. El primero echó en cara a la vicepresidenta su "estrecha relación" con el PNV y alertó sobre "el plan Ibarretxe II" de los nacionalistas vascos. "Le pido que no sea nostálgica", apostilló. La segunda le contestó recordando que el PP tiene representación en la Cámara de Vitoria a diferencia de Ciudadanos y que allí Alfonso Alonso ha dejado bien claro que el PP está en contra de cualquier referéndum de autodeterminación. Llegó la primera ovación de la bancada popular.

Girauta recogió el guante enfatizando que la sede de la soberanía nacional es el Congreso. Y pasó al ataque reprochando al Gobierno la aprobación del cupo vasco. Habló de "pasteleo" y aseguró que ahora el PNV no quiere aprobar los Presupuestos porque sigue en vigor el artículo 155 de la Constitución. "Antes de que ustedes existieran, muchos diputados hemos hecho una férrea defensa de la soberanía nacional", contestó entonces Santamaría. Si el de Ciudadanos sacó a colación el cupo, ella la prisión permanente revisable.

Pocos minutos después del rifirrafe parlamentario, la contienda se trasladaba a los pasillos de la Cámara. Fernando Martínez-Maillo, indignado, iniciaba la guerra de canutazos. "A veces, más que un socio de investidura, Rivera parece el líder de la oposición", se quejó. Mientras, varios dirigentes naranjas sonreían en privado: "Estamos encantados de ser el principal partido de la oposición"."Tensan la cuerda excesivamente" con el PP planteando "escenarios de división y ruptura que no proceden en estos momentos", insistió el número 3 de Génova. Pero no tardó en atizar al partido naranja, en esta ocasión por el informe del Tribunal de Cuentas sobre su contabilidad.

La financiación de Cs, en el Senado

El PP interrogará este jueves en el Senado a representantes de una plataforma de críticos de Ciudadanos, que hace cuatro años denunciaron al partido por supuesta financiación ilegal. "No hay ninguna sombra en las cuentas" más allá "de la que Maillo y el PP se quieran inventar", en palabras de José Manuel Villegas, que se apresuró a comparecer ante los medios. Y cargó contra los populares por su corrupción, mentando la presunta financiación irregular en Madrid y Valencia. "Nuestras cuentas son transparentes, nosotros no metemos dinero en cajas de puros", afirmó el número dos naranja, aludiendo veladamente a Rajoy.

Los populares dedicarán a las cuentas de Ciudadanos la sesión de este jueves y la del próximo día 22, cuando comparecerá el tesorero del partido naranja, Carlos Cuadrado, quien no en vano este mismo miércoles almorzaba en el Congreso con Villegas y el secretario general del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, para ultimar la estrategia comunicativa frente a la ofensiva popular en ese terreno.

Rafael Hernando entró también en escena y dijo que el PP no arremete contra Ciudadanos sino que se defiende. "Lo que hemos visto es que nos atacan de forma inmisericorde y tenemos que intentar explicar a los españoles que algunos de esos ataques no sólo son injustos, sino que no se tienen en pie", dijo. Y aprovechó, ya de paso, para censurar las cuentas del partido naranja. Juan Bravo, el presidente en la Comisión del Tribunal de Cuentas, no dudó en afirmar que Rivera debería de dimitir por las presuntas irregularidades.

Ante este escenario, y aunque el Ejecutivo se negó a dar por rotas las negociaciones con Ciudadanos y el PNV, en Hacienda no descartaron el escenario de que los Presupuestos de 2017 puedan prorrogarse hasta 2019. Esto es, prorrogar las cuentas públicas durante dos años seguidos. En tal caso, se presentarían reales decretos para poder sacar adelante la subida salarial de los funcionarios o las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. "Es una posibilidad, aunque no es lo deseable", según Montoro. Ciudadanos no desaprovechó la oportunidad: "Me parece muy derrotista", declaró Villegas en una nueva rueda de prensa.

"Solo piensan en las elecciones. Son muy oportunistas, pero se les empieza a ver el plumero", resumió un ministro sobre el partido naranja. El martes, el Ejecutivo no logró sacar adelante una iniciativa sobre el Registro Civil. "Vamos a legislar y vamos a presentar nuevas medidas y todos tendrán que retratarse, en especial los reyes de la abstención", añadió el citado miembro del Gobierno, en un nuevo dardo a Rivera. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó, entre otros proyectos, la ampliación de los supuestos a los que aplicar la prisión permanente revisable.