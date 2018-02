"Cataluña no se puede paralizar por el hecho de que -sus políticos- no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley". Y, por ello, el Ejecutivo confirmó que tomará nuevas medidas en ámbitos como el de la educación o la función pública que por calendario tendrían que ser acordadas ya por el Gobierno autonómico. "Los ciudadanos merecen que se sigan gestionando sus servicios públicos", razonó Soraya Sáenz de Santamaría, máxima responsable de la operación. Un plan que no incluye la intervención de TV3 pese a las quejas de un importante sector del PP.

Las medidas se irán tomando en los próximos Consejos de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución. La vicepresidenta se refirió expresamente al plano educativo y citó los conciertos. En este sentido, el departamento de Educación estudia incluir la opción de elegir castellano en la preinscripción escolar. "Estamos en ello, va a estar dentro de unas semanas" pero "también tenemos que saber si esto es materia que nos corresponda en aplicación del 155", expuso Marcial Marín, el secretario de Estado de Educación. Y añadió: "Somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos una decisión".

Mariano Rajoy y Santamaría se reunieron este jueves en Moncloa con representantes de Sociedad Civil Catalana y hablaron de la casilla para clases en castellano. Según informó posteriormente José Rosiñol, el presidente les aseguró que están sopesando dar ese paso aunque no existe todavía un compromiso firme en dicho sentido. De hecho, Educación rebajó las expectativas a última hora de la tarde.

El Gobierno también se encargará de sacar adelante las partidas presupuestarias relativas a la prevención de incendios, que por calendario se tienen que aprobar ahora. "Vamos a tomar decisiones de servicio público en colaboración con los funcionarios, que están haciendo un buen trabajo", explicaron las fuentes consultadas. Una actuación que se prolongará en el tiempo hasta que concluya el bloqueo político porque sea investido un presidente autonómico dentro del marco legal. "Hay que tomar decisiones" ya que "parece que el Parlament está cerrado por vacaciones y nadie hace nada", insistió Santamaría, en una breve declaración a los medios en el Congreso.

De momento, lo que descarta el Gobierno es la intervención de TV3. El argumento de Moncloa es que ya lo intentó pero el PSOE se opuso y, en aras del consenso, desechó esa posibilidad. Si bien, con el 155 ya en vigor, las críticas del PP sobre la cobertura de la televisión pública autonómica han arreciado. Andrea Levy se indignó por una reciente entrevista a Inés Arrimadas, de Ciudadanos. "Se traspasaron todos los límites de lo que se puede preguntar. Las preguntas que se le hicieron respondían más a un linchamiento hacia una representante pública",censuró en esRadio. "Es una vergüenza", resumen los populares catalanes.

Críticas de Podemos y los separatistas

Los separatistas, soliviantados tras el anuncio del Gobierno -especialmente tras las palabras de Marcial Marín-, no tardaron en comparecer en el Congreso.. Desde el PdeCat y ERC acusaron al Ejecutivo de estar actuando con "mala fe".

El diputado del PDeCat Jordi Xuclà pidió a Mariano Rajoy que deje que sea el nuevo Ejecutivo de la Generalidad, que aún se tiene que formar, el que prepare el próximo curso escolar. "Pedimos al Gobierno del PP que sea respetuoso con el modelo educativo de éxito e integración de los últimos 40 años en Cataluña y que deje que sea el nuevo Gobierno de la Generalidad quien prepare el próximo curso escolar", aseguró. Hacer modificaciones en este terreno, según advirtió Xuclà, sería "una violación de las competencias y del modelo de convivencia en Cataluña".

Por su parte, la diputada de ERC Teresa Jordà afirmóque "si el PP decide a través del 155 cargarse el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, es una demostración no solo de mala fe, sino de querer hacer daño a Cataluña y a la mayoría de sus ciudadanos".

Los separatistas no fueron los únicos que criticaron la actuación del Gobierno ya que también lo hicieron desde Unidos Podemos. Según su diputado Joan Mena, el PP, que es una fuerza "casi extraparlamentaria en Cataluña", quiere "dinamitar los consensos sociales, políticos y pedagógicos". Además, los podemitas solicitaron la comparecencia del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para que aclare en el Congreso qué medidas va a aplicar en materia educativa en Cataluña, informa Míriam Muro.