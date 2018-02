Méndez de Vigo promete "libertad" en las escuelas catalanas pero no aclara cómo: "¿He hablado de casilla?"

El Gobierno se comprometió a garantizar "la libertad de los padres" para elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los centros educativos catalanes. Íñigo Méndez de Vigo, que en virtud del artículo 155 de la Constitución es el consejero del ramo, empeñó su palabra en este sentido. Si bien, no aclaró la fórmula después de que Marcial Marín, su secretario de Estado, deslizara el jueves que se incluirá la opción de elegir castellano en la preinscripción escolar.

En un primer momento, el portavoz y ministro de Educación parecía confirmar ese plan. "El cómo lo hagamos, lo estamos estudiando" pero "sin duda lo haremos", proclamó, preguntado por dicho extremo. Explicó que en las próximas semanas tendrá lugar la preinscripción y que, ante el bloqueo político e institucional de la comunidad, el Ejecutivo tomará nuevas decisiones en aplicación del 155. Recordó, en este sentido, que en los últimos tres cursos el Gobierno "no ha estado de acuerdo" con sistema de la Generalidad, que es contrario a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y enfatizó que hay que cumplir con la ley. "La libertad es muy importante", subrayó.

El anuncio, pues, parecía hecho: el Gobierno "sin duda" incluirá la casilla para poder estudiar en castellano en Cataluña. Pero, ante la reclamación de los periodistas de más detalles, Méndez de Vigo se revolvió: "No he hablado de casilla para nada", afirmó. "No me he pronunciado por ningún modelo concreto", dijo en otro momento. "¿Yo he hablado de casilla?", repitió ante la insistencia de los informadores.

La cuestión monopolizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con Méndez de Vigo tratando de explicarse una y otra vez. Fue una de sus comparecencias más incómodas desde que tomó las riendas de la portavocía de Moncloa. Defendió "más libertad" en las aulas pero, a renglón seguido, apuntó que esto no tendría por qué suponer "ningún cambio" en el modelo educativo catalán. "Lo estamos estudiando", contestó una vez más.

Según el ministro, el objetivo es "garantizar" el derecho de los padres y, a su vez, la "normalidad" del sistema. Después, expuso que él no puede cambiar una ley aprobada por el Parlamento autonómico pero "en la ejecución de esa ley hay espacio para cumplir con la ley". Las sentencias hablan de al menos un 25% de las asignaturas impartidas en castellano. "Es bastante sencillo", exclamó ante las dudas de los medios de comunicación.

En síntesis, el Gobierno no aclaró qué va a hacer pero aseguró que tomará una decisión antes de la preinscripción escolar, prevista para marzo. "Esto no es un globo sonda", avisó Méndez de Vigo ante las críticas del PSOE y del mundo independentista. El jueves, Mariano Rajoy aseguró a representantes de Sociedad Civil Catalana que estudiará la implantación de la casilla. "Se trata de una cuestión técnica" y lo vamos a hacer "de la mejor manera que sepamos", remató este viernes su portavoz.

Medidas por el 155

Sobre Cataluña y también en materia educativa, el ministro anunció la renovación de 1.956 conciertos educativos para las etapas de Infantil y Secundaria de los centros escolares de Cataluña para el periodo de cuatro años. Durante los próximos días se elaborará la memoria económica de esta medida para que, una vez superados los trámites administrativos correspondientes, se firme la resolución y se publique posteriormente en el Boletín Oficial de la Generalidad.

En el plano económico, el Consejo de Ministros autorizó al ministerio de Hacienda a pagar a los funcionarios de Cataluña el 20 por ciento de la paga extra de 2012. Una cantidad que no se pudo abonar en su momento porque hubo que tomar medidas extraordinarias para hacer frente al déficit "desbocado" del Gobierno catalán anterior, según la explicación de Méndez de Vigo.