El PSOE quiere defender el castellano ante las “ansias independentistas”

La Secretaria de igualdad del PSOE, Carmen Calvo, adelantó el pasado viernes en la sede de Ferraz que Cataluña iba a ser un tema poco presente en este Comité Federal, a diferencia del tema de las pensiones, brecha salarial o el nuevo programa de la formación.

Sin embargo, era algo que parecía bastante complicado al tratarse del primer Comité que se celebra tras las elecciones autonómicas de Cataluña donde su compañero del PSC, Miquel Iceta, obtuvo unos datos bastante más escasos de lo que esperaban.

Por lo que a primera hora de la mañana aparecían las primeras palabras sobre Cataluña, y más concretamente, sobre la utilización del 155 para acabar con la exclusión del castellano en las escuelas catalanas.

El primero, el propio líder del PSC. El catalán ha sido, hasta el momento, el socialista más tajante en asegurar que el artículo 155 no se puede utilizar con ese fin. "No se puede aprovechar la aplicación del artículo 155 para cambiar la política lingüística en las escuelas catalana", ha asegurado Iceta a su entrada a ese Comité donde ha declarado además que no entiende "por qué el Gobierno ha levantado esta polémica cuando no tiene ni idea de cómo aplicar lo que es su posición".

Algo que casaba con las palabras que ha pronunciado también al respecto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, aunque éste se mostraba menos tajante. "Es importante que se aborde con seriedad el problema del castellano en Cataluña", decía Page e instaba a "proteger el idioma de las ansias independentistas". Pero, el presidente extremeño ha pedido que si se aborda el tema que sea con un Pacto de Estado por delante y no por un "ataque de nervios" del Partido Popular debido a la guerra que mantiene con Ciudadanos en las encuestas.

Pero el tema, finalmente, ha llegado hasta la cúpula del partido socialista y ha conseguido hacerse un hueco dentro del Comité Federal. El propio Secretario General, Pedro Sánchez, se refería a Cataluña en el último momento. Sánchez se ha mostrado contrario también ha utilizar el artículo 155 para modificar la ley lingüística porque "el 155 es para recomponer el autogobierno catalán", ha declarado. Algo que también achacaba a esa guerra interna de los partidos de la derecha española y sellaba el Comité Federal transmitiendo a todos sus ejecutivos que deben "aprovechar la guerra fría y la división de la derecha" para ser los "rompe olas" de la política española.