Todo lo que no sabías sobre Ares Teixidó, ¿la nueva ilusión de Bustamante?

2017-10-11 Compartir

Todo lo que no sabías sobre Ares Teixidó, ¿la nueva ilusión de Bustamante? Reportera, colaboradora, ex concursante de Gran Hermano Vip e incluso presentadora en el prime time de Antena 3 tv. Sin embargo, esta semana Ares Teixidó no ha sido noticia por su trayectoria profesional ya que, según publica la revista Lecturas, podría haberse convertido en el nuevo amor de David Bustamante.