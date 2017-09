2017-09-21 Compartir

Elena Valencia, la sensual canaria que ha devuelto la ilusión a Feliciano López Descubrimos a la escultural modelo de origen canario que habría enamorado a al tenista y que ya ha sufrido los primeros dardos envenenados de su ex Alba Carrillo: "No la conozco. En desfiles no me la he encontrado, y yo por la noche no salgo y creo que ella trabaja en una discoteca".