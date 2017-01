2017-01-09 Compartir

La novia de Cristiano y Eva Longoria deslumbran en la gala de la FIFA Los Estudios TPC de Zúrich han albergado la primera edición de los Premios The Best de la FIFA, en los que Cristiano Ronaldo ha sido elegido como mejor jugador de 2016. Pero no sólo el astro portugués ha brillado esta noche con luz propia en tierras suizas...