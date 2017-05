'No, no me olvido', la historia inédita de Nacha Pop

'No, no me olvido', la historia inédita de Nacha Pop La fotógrafa Sandra Bensadón ha rescatado del trastero de su casa antiguos negativos con imágenes de Nacha Pop, un auténtico regalo para recordar una época de la música española. Esas instantáneas han sido recogidas en el libro No, no me olvido. Reflejan muchos momentos de intimidad de la banda, vividos en primera persona por Sandra Bensadón.