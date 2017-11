2017-11-01 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Leo Messi, antes y después de ser famoso No daban un duro por él en su Rosario natal. Casi nadie imaginaba que aquel 'petiso' (pequeño) iba a ser alguien en el fútbol. Pero Lionel Messi hizo oídos sordos a todas las críticas para acabar convirtiéndose en lo que es es, uno de los mejores jugadores de la historia. Muy joven, con apenas 13 años, se fue de Argentina y fichó por el Barcelona, donde se sometió a un tratamiento para superar la enfermedad hormonal que le habían detectado años atrás, mientras militaba en las categorías inferiores de Newell's. "No te preocupes, vas a ser más alto que Maradona. No sé si mejor, pero sí más alto", le aventuró un médico argentino. Desde su debut con el primer equipo del Barça, hace ahora 14 años, Lio ha demostrado con creces lo bueno que es. Cualquier aficionado al fútbol, sea del equipo que sea, debería saberse su historia casi al dedillo.