Las nuevas incorporaciones de 'Sálvame' que no han evitado su crisis

2017-11-08 Compartir

Las nuevas incorporaciones de 'Sálvame' que no han evitado su crisis Esta semana el propio Jorge Javier Vázquez lo reconocía: "Nuestro programa, al igual que nuestra sociedad, está en crisis". A pesar de los intentos de la dirección de renovar el programa con la incorporación de nuevos colaboradores. Los tertulianos más veteranos ya no tienen nada que contar y los nuevos, no han conseguido superar las expectativas.