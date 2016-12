2016-12-28 Compartir

Sienna Miller, la rubia que nunca pasa de moda No será recordada por sus excepcionales papeles en el cine, pero la actriz de nacionalidad británica y norteamericana no para de trabajar. De lo que sí puede presumir es de ser un icono de moda imitado hasta la saciedad. Repasamos la trayectoria de la explosiva rubia con motivo de su 35 cumpleaños y su próximo estreno, Live by night.