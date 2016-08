Donald Trump: "México aún no lo sabe, pero pagará el muro"

Pocas horas después de reunirse en México con el presidente Enrique Peña Nieto, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que "México pagará el muro. Al cien por cien. Ellos aún no lo saben, pero lo van a pagar". Estas palabras las pronunció en un discurso sobre migración en Phoenix, en el estado de Arizona.

El magnate multimillonario, que poco antes había escrito en su cuenta oficial de Twitter que había tenido un "buen viaje" a México, donde se encontró con un "maravilloso liderazgo y gente de alta calidad", se comprometió a crear una fuerza de trabajo para la regulación de entrada al país. En este sentido, en su discurso señaló que la tarea de este grupo será determinar las regiones o países de los que se prohibiría la entrada a Estados Unidos, entre ellos, Siria y Libia.

Poco antes de estas palabras, Peña Nieto contradijo al republicano asegurando que México "no pagará" el muro, afirmación que el mandatario dejó clara en su reunión, si bien Trump sostiene que este tema no se abordó en el encuentro entre ambos. Trump calificó de "excelente" el encuentro con Peña Nieto y aseguró que se había discutido sobre el muro pero que hasta "una fecha posterior" no se abordará la cuestión de quién financiará la construcción del mismo en el hipotético caso de que éste saliera elegido presidente en Estados Unidos.