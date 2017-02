El Departamento de Estado norteamericano ha informado este sábado de que todos los titulares de un visado válido podrán entrar en Estados Unidos sin importar su país de origen, con lo que se anula la prohibición de ingreso incluida en la orden ejecutiva firmada hace una semana por el presidente Donald Trump.

"Hemos dado marcha atrás a la revocación provisional de visados", ha informado el Departamento de Estado. "Los individuos con visados que no hayan sido físicamente cancelados podrán ya viajar si el visado sigue siendo válido", ha apuntado.

También el Departamento de Seguridad Interior ha suspendido la normativa que afecta a los nacionales de siete países de mayoría musulmana. Sin embargo, ha anunciado la presentación de un recurso urgente para anular la decisión adoptada por un juez federal de Seattle y la recuperación de las inspecciones y controles convencionales.

El presidente estadounidense ha criticado la "ridícula" opinión del "supuesto juez" federal de la ciudad de Seattle que ha suspendido la aplicación de la orden ejecutiva dictada por Trump que veta la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"La opinión de este supuesto juez, que supone esencialmente sacar a las fuerzas de seguridad de nuestro país, es ridícula y va a ser anulada", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!