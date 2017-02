Un juez federal de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, ha bloqueado este viernes a nivel nacional la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, la semana pasada que prohíbe el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a Estados Unidos.

La orden de restricción temporal del juez representa un enorme reto a la medida de Trump, aunque el Gobierno podría apelar el fallo y lograr que la política siga vigente.

El juez de Seattle, James Robart, ha hecho efectiva su decisión de forma inmediata este viernes, lo que sugiere que las restricciones a los viajes se podrían levantar enseguida.

"Es un día maravilloso para el Estado de derecho en este país", ha declarado el vicefiscal general del estado de Washington, Noah Purcell. El fiscal general del Estado, Bob Ferguson, ha confirmado que con esta decisión se "cancela el decreto en este momento", indicando que espera que el Gobierno federal respete el fallo.

La respuesta del presidente de los Estados Unidos no se hizo esperar y llegó por el medio habitual que utiliza Trump para mostrar su reacción inmediata a algo. En la red social Twitter publicó: "¡Tenemos que mantener al 'diablo' alejado de nuestro país!".

We must keep "evil" out of our country!