Trump no se rinde y usará "todos los medios" para restaurar el veto migratorio

El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, usará "todos los medios legales a su disposición" para restaurar el veto migratorio a los refugiados y los ciudadanos de siete países, bloqueado desde este viernes pasado por un juez federal, aseguró este domingo el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

"Vamos a ganar esta batalla" judicial, aseguró Pence en una entrevista a la cadena de televisión Fox News.

Según Pence, "seguiremos usando todos los medios legales a nuestra disposición para suspender esa orden (del juez que bloqueó el veto migratorio) y dar los pasos necesarios para proteger a nuestro país".

El Gobierno de Trump inició este sábado un proceso de apelación de la decisión del juez federal James Robart, quien el viernes bloqueó temporalmente el veto migratorio que desde hacía más de una semana impedía la entrada al país de los refugiados y de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y el Yemen).

El Ejecutivo pidió a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), que restaurara inmediatamente el veto migratorio bloqueado por el tribunal inferior.

Pero la Corte rechazó esta madrugada restaurar el veto de forma inmediata y pidió, en cambio, al Gobierno y a los demandantes -los estados de Washington y Minesota, contrarios a la orden de Trump- que le presenten cuanto antes argumentos sobre su posición para decidir sobre el caso.

"El juez (Robart) tomó la decisión incorrecta", aseguró este domingo Pence, quien consideró "frustrante" que el magistrado interfiriera con la "autoridad" del presidente de Estados Unidos de "tomar decisiones en lo relativo a la seguridad nacional".

Pero Pence reconoció, en otra entrevista a la cadena ABC News, que el juez federal "ciertamente" tenía la autoridad de decidir sobre el decreto de Trump si así lo deseaba, dada la separación de poderes en Estados Unidos.

Trump pareció cuestionar esa autoridad del magistrado al llamarlo "supuesto juez" y acusarle de "arrebatar al país la capacidad de aplicar la ley", en un mensaje publicado este sábado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!